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"Мариуполь" оказался сильнее "Александрии": обзор матча https://www.segodnya.ua/img/article/11731/61_main.1537627869.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11731/61_tn.1537627869.jpg Фото и видео Гол и лучшие моменты матча чемпионата Украины в Мариуполе

"Мариуполь" оказался сильнее "Александрии": обзор матча

Гол и лучшие моменты матча чемпионата Украины в Мариуполе

Футбольный клуб "Мариуполь" обыграл "Александрию" в матче девятого тура чемпионата Украины. Победный мяч на свой счет записал нападающий Руслан Фомин – он отличился на восьмой минуте встречи. Благодаря этой победе "Мариуполь" поднялся на промежуточное седьмое место в турнирной таблице, а "Александрия", потерпевшая третье поражение в сезоне, рискует потерять вторую строчку.

"Мариуполь" – "Александрия" – 1:0
Гол: Фомин (8)

"Мариуполь": Гальчук, Демири, Быков, Яворский, Тищенко, Мишнев, Федорчук, Зубков (Борячук, 75), Игнатенко, Чурко (Вакула, 62), Фомин (Пихаленок, 82).

"Александрия": Панькив, Шендрик, Бондаренко, Микицей, Цуриков (Стецков, 46), Запорожан, Ковалец, Банада, Полярус (Шастал, 68), Задерака, Пономарь (Ситало, 53).

Предупреждения: Игнатенко (21), Фомин (24), Запорожан (85).

Напомним, что накануне девятого тура ЧУ "Шахтер" в Лиге чемпионов сыграл вничью с "Хоффенхаймом" – 2:2. В Харькове "горнякам" дважды пришлось отыгрываться.

А "Динамо" в Лиге Европы не удержало победный счет с "Астаной" из Казахстана, пропустив гол на добавленных минутах второго тайма.

В свою очередь, полтавская "Ворскла" в Лондоне проиграла "Арсеналу" со счетом 2:4, забив два мяча в концовке встречи.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, ФК Мариуполь, ФК Александрия
 
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