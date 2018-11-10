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Обзор матча "Львов" – "Олимпик": видео голов Тейлора и Шиндера https://www.segodnya.ua/img/article/11876/1_main.1541861738.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11876/1_tn.1541861738.jpg Фото и видео В стартовом матче 15 тура Премьр-лиги "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью
&quot;Львов&quot; - &quot;Олимпик&quot; - 1:1. Фото ФК &quot;Олимпик&quot;
"Львов" - "Олимпик" - 1:1. Фото ФК "Олимпик"

Обзор матча "Львов" – "Олимпик": видео голов Тейлора и Шиндера

В стартовом матче 15 тура Премьр-лиги "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью

В стартовом матче 15 тура чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью. Поединко прошел в субботу днрем и завершился со счетом 1:1. Хозяева открыли счет в середине первого тайма после точного удара бразильца Тейлора, а гости выровняли положение во втором тайме усилиями Антон Шиндер. 

Гости больше владели мячом (57 процентов против 43 у "Львова"), но нанесли меньше ударов по воротам (11:12). 

"Львов" набрал 18 очков (7-е место в турнирной таблице) и догнал "Зарю", а "Олимпик" набрал 16 очков (10-е место) и догнал "Карпаты". 

Свой следующий матч "Львов" проведет 23 ноября против "Шахтера", а "Олимпик" 25 ноября примет "Зарю".

Обзор матча "Львов" – "Олимпик" – 1:1

"Львов" – "Олимпик" – 1:1 (1:0)
Голы: Тейлор (27) – Шиндер (63)

"Львов": Сарнавский – Мартан, Борзенко, Парамонов, Адамюк – Жонатан – Тейлор, Араужо (Приймак, 59), Сабино, Голиков (Янчак, 89) – Жулио Сезар.

"Олимпик": Махновский – Зубейко, Гришко, Кравченко, Немчанинов – Вакуленко (Тейшейра, 58) – Ксенз (Е.Пасич, 83), Гай, Политыло, Балашов – Шиндер (Билоног, 90).
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео голов, чемпионат Украины, Олимпик Донецк, ФК Львов
 
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