Обзор матча "Львов" – "Олимпик": видео голов Тейлора и Шиндера

В стартовом матче 15 тура Премьр-лиги "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью

В стартовом матче 15 тура чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью. Поединко прошел в субботу днрем и завершился со счетом 1:1. Хозяева открыли счет в середине первого тайма после точного удара бразильца Тейлора, а гости выровняли положение во втором тайме усилиями Антон Шиндер.

Гости больше владели мячом (57 процентов против 43 у "Львова"), но нанесли меньше ударов по воротам (11:12).

"Львов" набрал 18 очков (7-е место в турнирной таблице) и догнал "Зарю", а "Олимпик" набрал 16 очков (10-е место) и догнал "Карпаты".

Свой следующий матч "Львов" проведет 23 ноября против "Шахтера", а "Олимпик" 25 ноября примет "Зарю".

Обзор матча "Львов" – "Олимпик" – 1:1

"Львов" – "Олимпик" – 1:1 (1:0)

Голы: Тейлор (27) – Шиндер (63)

"Львов": Сарнавский – Мартан, Борзенко, Парамонов, Адамюк – Жонатан – Тейлор, Араужо (Приймак, 59), Сабино, Голиков (Янчак, 89) – Жулио Сезар.

"Олимпик": Махновский – Зубейко, Гришко, Кравченко, Немчанинов – Вакуленко (Тейшейра, 58) – Ксенз (Е.Пасич, 83), Гай, Политыло, Балашов – Шиндер (Билоног, 90).