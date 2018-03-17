Все решил автогол: обзор матча "Олимпик" – "Зирка" в заснеженном Киеве

Победа позволила "Зирке" подняться на третье место в турнирной таблице второй шестерки

Донецкий "Олимпик" в 24-м туре чемпионата Украины проиграл кропивницкой "Зирке". Единственный гол в матче забил Зураб Очигава. Правда, он срезал мяч в собственные ворота.

Добавим, что поединок начался практически на идеальном газоне, но уже к перерыву поляну засыпало снегом.

"Олимпик" – "Зирка" – 0:1

Гол: Очигава (60, аг)

"Олимпик": Махарадзе, Немчанинов, Мищенко (Очигава, 46), Парцвания, Доронин, Щедрый, Вакуленко, Пасич (Захаркив, 63), Кисиль, Вукович, Беленький (Сондей, 46).

"Зирка": Паст, Фатеев, Ованесян (Малиновский, 75), Братков, Цюпа, Драченко, Рюлье (Билоног, 73), Загальский, Гедж (Ямполь, 90), Рассадкин, Кондраков.

Предупреждения: Фатеев (56), Рюлье (64), Захаркив (69), Драченко (89), Махарадзе (90), Гедж (90).

В первом матче тура "Сталь" обыграла "Черноморец" (1:0) на выезде и на время покинула последнюю строчку турнирной таблицы второй шестерки Премьер-лиги.

Напомним, что в воскресенье в рамках 24 тура Премьер-лиги пройдет донбасское дерби: "Шахтер" в Харькове принимает "Мариуполь". Накануне встречи игрок "Мариуполя" Евгений Неплях поделился своими ожиданиями: "После вылета из Лиги чемпионов футболисты "Шахтера" будут злыми"

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