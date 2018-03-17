  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 20:27  Версия для печати  Отправить другу
×
Все решил автогол: обзор матча "Олимпик" – "Зирка" в заснеженном Киеве https://www.segodnya.ua/img/article/11232/58_main.1521311249.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11232/58_tn.1521311249.jpg Фото и видео Победа позволила "Зирке" подняться на третье место в турнирной таблице второй шестерки

Все решил автогол: обзор матча "Олимпик" – "Зирка" в заснеженном Киеве

Победа позволила "Зирке" подняться на третье место в турнирной таблице второй шестерки

Донецкий "Олимпик" в 24-м туре чемпионата Украины проиграл кропивницкой "Зирке". Единственный гол в матче забил Зураб Очигава. Правда, он срезал мяч в собственные ворота.

Добавим, что поединок начался практически на идеальном газоне, но уже к перерыву поляну засыпало снегом.

"Олимпик" – "Зирка" – 0:1
Гол: Очигава (60, аг)

"Олимпик": Махарадзе, Немчанинов, Мищенко (Очигава, 46), Парцвания, Доронин, Щедрый, Вакуленко, Пасич (Захаркив, 63), Кисиль, Вукович, Беленький (Сондей, 46).

"Зирка": Паст, Фатеев, Ованесян (Малиновский, 75), Братков, Цюпа, Драченко, Рюлье (Билоног, 73), Загальский, Гедж (Ямполь, 90), Рассадкин, Кондраков.

Предупреждения: Фатеев (56), Рюлье (64), Захаркив (69), Драченко (89), Махарадзе (90), Гедж (90).

В первом матче тура "Сталь" обыграла "Черноморец" (1:0) на выезде и на время покинула последнюю строчку турнирной таблицы второй шестерки Премьер-лиги.

Напомним, что в воскресенье в рамках 24 тура Премьер-лиги пройдет донбасское дерби: "Шахтер" в Харькове принимает "Мариуполь". Накануне встречи игрок "Мариуполя" Евгений Неплях поделился своими ожиданиями: "После вылета из Лиги чемпионов футболисты "Шахтера" будут злыми"

Читайте также:
Обзор битвы аутсайдеров чемпионата Украины "Черноморец" - "Сталь"
Онлайн 24 тура чемпионата Украины по футболу
"Зирка" обыграла лидера второй шестерки чемпионата Украины
"Сталь" покинула последнее место в турнирной таблице
"Шахтер" представил новичка команды Оларенважу Кайоде
"Шахтер" заработал в еврокубках в четыре раза больше, чем "Динамо"
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Зирка Кропивницкий, Олимпик Донецк
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"