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Вчера, 16:53  Версия для печати  Отправить другу
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"Заря" прервала серию из трех побед: видео голов и обзор матча с "Олимпиком" https://www.segodnya.ua/img/article/11920/71_main.1543157598.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11920/71_tn.1543157598.jpg Фото и видео Третья кряду встреча этих двух соперников завершилась ничейным результатом
&quot;Заря&quot; и &quot;Олимпик&quot; опять не определили сильнейшего. Фото zarya-lugansk.com
"Заря" и "Олимпик" опять не определили сильнейшего. Фото zarya-lugansk.com

"Заря" прервала серию из трех побед: видео голов и обзор матча с "Олимпиком"

Третья кряду встреча этих двух соперников завершилась ничейным результатом

В матче 16-го тура чемпионата Украины сегодня "Заря" упустила победу над "Олимпиком" и прервала свою серию из трех побед. Зато во взаимоотношениях этих двух клубов в последнее время установилась удивительная стабильность – три ничьи в трех играх. А "Заря" не может обыграть "Олимпик" с мая 2017 года – впору говорить о неудобном сопернике.

Игра в Киеве прошла без явного преимущества одной из сторон. Причем первый тайм получился достаточно пресный.

После перерыва "Заре" удалось повести в счете – сын главного тренера Вернидуб головой замкнул навес Силаса с углового. Но вскоре Арвеладзе неловко принял мяч в своей штрафной и сфолил на Шиндере – пенальти, который четко реализовал Балашов.

После этого "Олимпик" действовал даже поострее, но набрал только одно очко, которого оказалось достаточно, чтобы обойти в турнирной таблице "Карпаты" (17 очков против 16). А "Заря" осталась на 7-м месте (22), куда ее вчера отправили "Десна" и "Мариуполь" (23), выигравшие свои поединки 16-го тура.

"Олимпик" – "Заря" – 1:1

Голы: Балашов (59, пен) – Вернидуб (50)

"Олимпик": Махновский – Зубейко (Тейшейра, 61), Гришко, Кравченко, Е.Пасич – Вакуленко – Ксенз, Гай (Дегтярев, 77), Политыло (Цымбалюк, 66), Балашов – Шиндер.

"Заря": Луис Филипе – Тымчик (Лунев, 34), Вернидуб, Сваток, Михайличенко – Арвеладзе (Харатин, 61), Силас – Караваев, Гордиенко, Хомченовский – Майборода (Громов, 46).

Сегодня в центральном матче тура сойдутся вторая и третья команды турнирной таблицы Премьер-лиги. Смотреть "Александрия" – "Динамо" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: Заря Луганск, Олимпик Донецк, Виталий Вернидуб, Виталий Балашов
 
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