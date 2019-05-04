"Заря" прощается с мечтами о медалях: обзор матча с "Мариуполем" 2019-05-04T18:04:00+03:00 Фото и видео Гол и лучшие моменты матча 27-го тура чемпионата Украины

Луганская "Заря" в 27-м туре чемпионата Украины уступила "Мариуполю" и практически похоронила собственные надежды на завоевание бронзовых медалей, а вместе с ними и путевки в групповой этап Лиги Европы. Победный гол в составе мариупольцев забил Руслан Фомин. Теперь азовцы всего на два очка отстают от "Зари" в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Заря" – "Мариуполь" – 0:1

Гол: Фомин (34)

"Заря": Шевченко, Михайличенко, Хомченовский, Вернидуб, Чайковский (Силас, 82), Караваев, Чеберко, Громов (Лунев, 46), Арвеладзе, Леднев, Будковский (Иванович, 61).

"Мариуполь": Гальчук, Яворский, Чоботенко, Кирюханцев, Быков, Пихаленок, Игнатенко, Зубков (Сикан, 90), Мишнев, Чурко (Тищенко, 75), Фомин (Борячук, 68).

Предупреждения: Зубков (32), Чурко (45), Вернидуб (64).

Напомним, что еще в одном сегодняшнем матче "Шахтер" в Харькове сыграет со "Львовом". Эксперты уже окрестили этот поединок мини-игрой чемпионата Бразилии, ведь в составах обеих команд играет много легионеров из этой южноамериканской страны. Смотреть "Шахтер" – "Львов" можно в прямом эфире на ТВ и в интернете.