Топ-5 самых красивых голов 25-го тура чемпионата Украины

Подборка лучших голов прошлого тура в Премьер-лиге

В прошедший уикенд в чемпионате Украины был сыгран 25-й тур Премьер-лиги.

В топ-пятерку самых красивых голов по версии каналов "Футбол" попали такие мячи:

"Олимпик" – "Шахтер" 0:4 – Коваленко

"Черноморец" – "Александрия" 1:0 – Коркишко

"Заря" – Динамо" 0:1 – Гармаш

"Олимпик" – "Шахтер" 0:4 – Бернард

"Волынь" – "Звезда" 1:0 – Петров

Обзор 25-го тура чемпионата Украины: один гол за ноль гривен и луцкий Шерлок Кварц