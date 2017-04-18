Топ-5 самых красивых голов 25-го тура чемпионата Украины

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Подборка лучших голов прошлого тура в Премьер-лиге
В прошедший уикенд в чемпионате Украины был сыгран 25-й тур Премьер-лиги.
В топ-пятерку самых красивых голов по версии каналов "Футбол" попали такие мячи:
"Олимпик" – "Шахтер" 0:4 – Коваленко
"Черноморец" – "Александрия" 1:0 – Коркишко
"Заря" – Динамо" 0:1 – Гармаш
"Олимпик" – "Шахтер" 0:4 – Бернард
"Волынь" – "Звезда" 1:0 – Петров
Обзор 25-го тура чемпионата Украины: один гол за ноль гривен и луцкий Шерлок Кварц
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