  • Александрия
  • Волынь
  • Ворскла
  • Динамо
  • Днепр
  • Заря
  • Звезда
  • Карпаты
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 21:00  Версия для печати  Отправить другу
×
Топ-5 самых красивых голов 25-го тура чемпионата Украины http://www.segodnya.ua/img/article/10139/21_main.1492538519.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10139/21_tn.1492538519.jpg Фото и видео Подборка лучших голов прошлого тура в Премьер-лиге

Топ-5 самых красивых голов 25-го тура чемпионата Украины

Подборка лучших голов прошлого тура в Премьер-лиге

В прошедший уикенд в чемпионате Украины был сыгран 25-й тур Премьер-лиги.

В топ-пятерку самых красивых голов по версии каналов "Футбол" попали такие мячи:

"Олимпик" – "Шахтер" 0:4 – Коваленко
"Черноморец" – "Александрия" 1:0 – Коркишко
"Заря" – Динамо" 0:1 – Гармаш
"Олимпик" – "Шахтер" 0:4 – Бернард
"Волынь" – "Звезда" 1:0 – Петров

Обзор 25-го тура чемпионата Украины: один гол за ноль гривен и луцкий Шерлок Кварц
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео голов, чемпионат Украины

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2017 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"