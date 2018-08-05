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"Арсенал" забил первый гол в Премьер-лиге, но проиграл "Мариуполю" https://www.segodnya.ua/img/article/11601/53_main.1533493490.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11601/53_tn.1533493490.jpg Новости Столичный куб – худшая команда по итогам первых трех туров
Фото Instagram
Фото Instagram

"Арсенал" забил первый гол в Премьер-лиге, но проиграл "Мариуполю"

Столичный куб – худшая команда по итогам первых трех туров

Киевский "Арсенал" потерпел третье поражение подряд на старте чемпионата Украины. В матче третьего тура Премьер-лиги столичный клуб на домашнем стадионе уступил "Мариуполю", хотя первым отличился в матче – дебютный гол в Украине забил бразилец Аурелий Нгейитала Лола.

Но еще до перерыва "Мариуполь" усилиями Руслана Фомина и Андрея Борячука вышел вперед, а во втором тайме команды не забивали. Таким образом, "Мариуполь" одержал первую победу в чемпионате Украины и втору подряд за неделю – в четверг азовцы обыграли "Юргорден" в квалификации Лиги Европы.

Добавим, что главный тренер "Арсенала" Фабрицио Раванелли был удален во время матча из-за чрезмерных эмоций после второго пропущенного мяча его командой.

"Арсенал" –  "Мариуполь" – 1:2
Голы: Нгейитала (22) – Фомин (36, пен), Борячук (44)

"Арсенал": Ситало, Елич, Николич, Дубинчак, Домбровский, Ориховский, Бушман (Семенюк, 65), Нгейитала, Пирис, Баланюк (Гринь, 46), Алексеев (Стрижак, 89).

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворский, Демири, Мишнев (Тищенко, 70), Коробенко (Белый, 52), Вакула (Пихаленок, 46), Кирюханцев, Фомин, Борячук.

Предупреждения: Николич (35), Яворский (58), Пихаленок (60).

Напомним, в стартовом матче "Арсенал" уступил другому новичку "Львову" (0:2), а затем с еще более крупным счетом проиграл "Шахтеру" (0:3). "Мариуполь" упустил ничью над "Зарей" (1:2), а затем разгромно проиграл "Десне" (1:4).

Напомним, что в третьем туре состоялись уже три матча. В центральном поединке "Динамо" обыграло "Шахтер" (1:0) благодаря голу Беньямина Вербича.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Арсенал Киев
 
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