  • Александрия
  • Верес
  • Ворскла
  • Динамо
  • Заря
  • Зирка
  • Карпаты
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Сталь
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 14:31  Версия для печати  Отправить другу
×
Билеты на "Шахтер" – "Динамо" в Харькове поступили в продажу по цене от 40 гривен https://www.segodnya.ua/img/article/11184/5_main.1519821129.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11184/5_tn.1519821129.jpg Новости Базовая дата проведения украинского дерби – 15 апреля
Билеты на "Шахтер" &ndash; "Динамо" в Харькове поступили в продажу по цене от 40 гривен

Билеты на "Шахтер" – "Динамо" в Харькове поступили в продажу по цене от 40 гривен

Базовая дата проведения украинского дерби – 15 апреля

9 марта стартует второй этап Премьер-лиги сезона-2017/18. "Шахтер" поведет борьбу за чемпионство в шестерке лучших клубов страны. Уже в 27-м туре подопечные Паулу Фонсеки в Харькове примут киевское "Динамо". Базовые дата и время матча – 15 апреля, 17:00.

Билеты на украинское классико уже в продаже! Приобрести их можно:

- в кассах стадиона "Металлист" (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
- онлайн на shakhtar.com;
- в мобильном приложении Shakhtar Tickets;
- онлайн на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);
- в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость:

Standard: 40, 60, 80, 120, 150 и 200 гривен;
Club 1936 (без пакета гостеприимства): 800 гривен;
Roof Club (с пакетом гостеприимства): 1 500 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 2 000 гривен;
Sky Box: 3 000, 4 000 и 5 000 гривен.

Также напомним, что в кассах ОСК "Металлист" продолжается продажа абонементов на все 5 домашних матчей "Шахтера" в Харькове.

Напомним пять интриг весны в чемпионате Украины: "бронзу" прочат "Заре", а "Зирка" может "потухнуть".

Накануне были сыграны матчи 21 тура футбольного чемпионата Украины, главным событием которого стало сенсационное поражение "Динамо" во Львове от "Вереса" – 1:3.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Написать модератору
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка:     

 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"