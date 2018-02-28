Билеты на "Шахтер" – "Динамо" в Харькове поступили в продажу по цене от 40 гривен

Базовая дата проведения украинского дерби – 15 апреля

9 марта стартует второй этап Премьер-лиги сезона-2017/18. "Шахтер" поведет борьбу за чемпионство в шестерке лучших клубов страны. Уже в 27-м туре подопечные Паулу Фонсеки в Харькове примут киевское "Динамо". Базовые дата и время матча – 15 апреля, 17:00.

Билеты на украинское классико уже в продаже! Приобрести их можно:

- в кассах стадиона "Металлист" (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);

- онлайн на shakhtar.com;

- в мобильном приложении Shakhtar Tickets;

- онлайн на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость:

Standard: 40, 60, 80, 120, 150 и 200 гривен;

Club 1936 (без пакета гостеприимства): 800 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 1 500 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 2 000 гривен;

Sky Box: 3 000, 4 000 и 5 000 гривен.

Также напомним, что в кассах ОСК "Металлист" продолжается продажа абонементов на все 5 домашних матчей "Шахтера" в Харькове.

Напомним пять интриг весны в чемпионате Украины: "бронзу" прочат "Заре", а "Зирка" может "потухнуть".

Накануне были сыграны матчи 21 тура футбольного чемпионата Украины, главным событием которого стало сенсационное поражение "Динамо" во Львове от "Вереса" – 1:3.