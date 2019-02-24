"Десна" обыграла "Арсенал" благодаря голам на первой и последней минутах//smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2a3/801/5c72a3801d6c1.png//smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2a3/801/5c72a3801d6c1.png2019-02-24T16:01:25+02:00Новости
Клуб из Чернигова поднялся на пятую строчку в турнирной таблице
"Десна" обыграла "Арсенал" благодаря голам на первой и последней минутах
Клуб из Чернигова поднялся на пятую строчку в турнирной таблице
Черниговская "Десна" одержала победу над киевским "Арсеналом" на выезде в первом туре после возобновления чемпионата Украины. Победу черноговцам принес гол Артема Фаворова на первое же минуте встречи, а в компенсированное время он же установил окончательный счет, реализовав пенальти. После этой победы "Десна" поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
Мы очень надеемся, что Вам нравится наш сайт, и мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать его лучше. Для этого нам нужна Ваша помощь. Вы можете анонимно ответить на несколько вопросов.
Это займет у Вас не более 2 минут, после чего Вы сможете продолжить пользование сайтом.