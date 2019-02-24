"Десна" обыграла "Арсенал" благодаря голам на первой и последней минутах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2a3/801/5c72a3801d6c1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2a3/801/5c72a3801d6c1.png 2019-02-24T16:01:25+02:00 Новости Клуб из Чернигова поднялся на пятую строчку в турнирной таблице

Черниговская "Десна" одержала победу над киевским "Арсеналом" на выезде в первом туре после возобновления чемпионата Украины. Победу черноговцам принес гол Артема Фаворова на первое же минуте встречи, а в компенсированное время он же установил окончательный счет, реализовав пенальти. После этой победы "Десна" поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Арсенал" – "Десна" – 0:2

Голы: Фаворов (1, 90+1, пен)

"Арсенал": Пидкивка, Вакуленко, Дубинчак, Жичиков, Башлай, Козак (Домбровский, 79), Ориховский, Танковский, Семенюк (Ковпак, 46), Кадимян, Алексеев (Осман, 76).

"Десна": Литовка, Гитченко, Слинкин, Фаворов, Имереков, Богданов (Сергийчук, 78), Огиря, Картушов, Волков, Филиппов, Безбородько (Фаворов, 63).

Предупреждения: Семенюк (32), Филиппов (54), Танковский (62), Богданов (68).

В стартовом матче тура "Мариуполь" благодаря двум голам с пенальти одержал волевую победу над "Олимпиком". После встречи наставник дончан Вячеслав Шевчук раскритиковал главного арбитра встречи.

А в другом матче "Львов" уступил "Черноморцу" дома, несмотря на то, что зимой команду усилила целая группа легионеров из Бразилии.