"Десна" поиздевалась над участником Лиги Европы

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Черниговский клуб в гостях обыграл "Мариуполь"
Сегодня в Мариуполе состоялся матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Участник Лиги Европы ФК "Мариуполь" принимал дебютанта Премьер-лиги черниговскую "Десну".
Напомним, что в четверг "Мариуполь" сыграл вничью со шведским "Юргорденом" во втором раунде квалификации.
На сей раз азовцы крупно уступили. "Десна" сумела быстро открыть счет. Фаворов подал в штрафную, мяч отскочил к Хлебасу, который пробил в дальний нижний угол.
А в середине тайма Хлебас оформил дубль. Гол вышел немного курьезным, мяч от ноги Худжамова попал в штангу, прошел вдоль линии ворот, но таки укатил в сетку.
А после перерыва еще один игрок "Десны" оформил дубль. Филиппов сначала мастерски закрутил мяч в дальний угол. А потом поймал на противоходе Худжамова.
Между этими голами хозяевам удалось размочить счет. Вакула поучаствовал в прессинге, оказался один перед вратарем и отличился спустя минуту после выхода на замену.
"Мариуполь" – "Десна" – 1:4
Голы: Вакула (68) – Хлебас (3, 22), Филиппов (59, 78)
Напомним, что вчера "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.
А сегодня "Шахтер" разгромил "Арсенал" в чемпионате Украины, в ворота "канониров" влетело три мяча.