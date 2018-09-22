Фабрицио Раванелли подал в отставку с поста "Арсенала"

Киевский клуб ужасно выступает в чемпионате Украины

Главный тренер киевского "Арсенала" итальянец Фабрицио Раванелли подал в отставку. Об этом он объявил на пресс-конференции после матча с "Олимпиком", в котором "канониры" уступили со счетом – 1:3.

Среди причин своего решения Раванелли назвал то, что ему не создали необходимых условий для работы. Напомним, что ранее президент столичного клуба Ивица Пирич дал понять, что вскоре киевский клуб расстанется с нынешним наставником команды. "Мы все ждали и ждем от команды лучших результатов. Но, к сожалению, по-прежнему находимся на самом дне турнирной таблицы", – говорил Пирич перед матчем с "Олимпиком",

Фабрицио Раванелли пришел в "Арсенал" этим летом, сменив на посту главного тренера Сергея Литовченко. Под его руководством команда в стартовых восьми турах набрала всего 4 очка, из-за чего располагается на последнем месте в УПЛ.

До Украины единственным местом работы в качестве главного тренера для Раванелли был французский "Аяччо". В 2013 году Раванелли возглавил "медведей", но 1 победа, 4 ничьих и 8 поражений не позволили сохранить работу итальянскому специалисту.