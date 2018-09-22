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"Арсенал" потерпел очередное поражение в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11731/92_main.1537641355.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11731/92_tn.1537641355.jpg Новости Столичные "канониры" на своем поле уступили донецкому "Олимпику"
&quot;Канониры&quot; уступили. Фото ФК &quot;Арсенал&quot;
"Канониры" уступили. Фото ФК "Арсенал"

"Арсенал" потерпел очередное поражение в чемпионате Украины

Столичные "канониры" на своем поле уступили донецкому "Олимпику"

Сегодня в матче девятого тура чемпионата Украины по футболу в Киеве сошлись местный "Арсенал" и донецкий "Олимпик".

Начало встречи было за "канонирами", которые нанесли пару опасных ударов. И тут же сработало футбольное правило. "Олимпик" разыграл штрафной и Вакуленко пробил в угол ворот.

До перерыва дончане могли еще раз забить. Но после удара Ксенза мяч попал в штангу.

В начале второго тайма киевлянам удалось отыграться. Гринь вошел в штрафную, избавился от защитника и пробил мимо вратаря.

Однако не долго радовались хозяева. Вскоре после подачи с углового Гришко снова вывел "Олимпик" вперед. Затем была игра рукой и пенальти в ворота "Арсенала". Но Вакуленко попал в перекладину. Хотя третий раз гости таки забили. Дегтярев реализовал выход один на один.

"Арсенал" – "Олимпик" – 1:3

Голы: Гринь (58) – Вакуленко (16), Гришко (64), Дегтярев (82)

Напомним, что "Мариуполь" минимально обыграл вторую команду Премьер-лиги "Александрию". Победный гол забил Фомин.

А львовской дерби завершилось ничьей: "Львов" – "Карпаты" – 1:1.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Арсенал Киев, Олимпик Донецк
 
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