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Обзор матча "Львов" – "Карпаты" – 1:1 https://www.segodnya.ua/img/article/11731/79_main.1537635831.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11731/79_tn.1537635831.jpg Новости Мякушко и Бруно принесли командам ничью

Обзор матча "Львов" – "Карпаты" – 1:1

Мякушко и Бруно принесли командам ничью

Сегодня в рамках девятого тура чемпионата Украины по футболу прошло львовское дерби – "горожане" встречались с "Карпатами". Все решилось во втором тайме, когда за четыре минуты команды обменялись голами. Ничья – 1:1, которая оставила оба клуба внизу турнирной таблицы.

"Львов" – "Карпаты" – 1:1

Голы: Бруно (78) - Мякушко (74)

"Львов": Бандура, Адамюк, Голиков, Тейлор, Бруно, Гонсалвес Пимента, Аугусто (Западня, 76), Сабино (Приймак, 86), Путраш, Каленчук, Жонатан Лима.

"Карпаты": Шевченко, Ковтун, Мегремич, Федецкий, Эрбес, Бородай, Мякушко (Родриго Варгас, 88), Клец, Ди Франко, Швед (Мендес, 86), Гуцуляк (Понде, 76).

Предупреждения: Бруно (23), Каленчук (40), Тейлор (54) – Федецкий (58), Мегремич (90).

Напомним, что в другом матче сегодняшнего дня "Мариуполь" минимально обыграл вторую команду Премьер-лиги "Александрию". Гранды украинского футбола свои поединки 9 тура проведут в воскресенье. "Шахтер" примет "Черноморец", а "Динамо" встретится с "Десной". Оба поединка начнутся в 17:00.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Карпаты Львов , ФК Львов
 
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