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Где смотреть стартовый матч 4-го тура чемпионата Украины "Олимпик" – "Львов" https://www.segodnya.ua/img/article/11620/13_main.1533916435.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11620/13_tn.1533916435.jpg Новости Список трансляций матча Премьер-лиги в Киеве на ТВ и в интернете
Фото Instagram
Фото Instagram

Где смотреть стартовый матч 4-го тура чемпионата Украины "Олимпик" – "Львов"

Список трансляций матча Премьер-лиги в Киеве на ТВ и в интернете

В пятницу, 10 августа, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоится стартовый матч 4-го тура чемпионата Украины: донецкий "Олимпик" примет новичка Премьер-лиги ФК "Львов". Матч начнется в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на ТВ и в интернете. Матч "Олимпик" – "Львов" начнется с минуты молчания.

После трех туров "Олимпик" набрал 4 балла – проиграл на старте "Черноморцу" (1:2), затем обыграл "Ворсклу" (1:0) и сыграл вничью с "Карпатами" (2:2). Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

У новичка Премьер-лиги "Львова" на один балл меньше – львовяне обыграли "Арсенал" (2:0), а затем потерпели два поражения – от "Динамо" (0:1) и "Ворсклы" (0:1). Они расположились на восьмом месте.

Напомним, что "Львов" тренирует бразильский тренер Жилмар, а в составе клуба выступает целая группа его соотечественников. До старта сезона он заявил, что во Львове хотят создать второй "Шахтер".

Подиумное дерби и шанс для Шарана: анонс четвертого тура чемпионата Украины. Поединок "Мариуполь" – "Динамо" не будет проведет вовремя из-за еврокубков.

Букмекеры о матче "Олимпик" – "Львов":

Букмекеры считают "Олимпик" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Романа Санжара - 2.15, на ничью – 3.00, на победу "Львова" – 3.30.

Смотреть матч "Олимпик" – "Львов":

"Футбол-1", live
Oll.tv (в подписке)

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, где смотреть, Олимпик Донецк, ФК Львов
 
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