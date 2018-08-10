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Матч чемпионата Украины "Олимпик" – "Львов" начнется с минуты молчания https://www.segodnya.ua/img/article/11619/86_main.1533910865.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11619/86_tn.1533910865.jpg Новости Футболисты почтять память погибшего болельщика
Фото ФК &quot;Олимпик&quot;
Фото ФК "Олимпик"

Матч чемпионата Украины "Олимпик" – "Львов" начнется с минуты молчания

Футболисты почтять память погибшего болельщика

На официальном сайте донецкого "Олимпика" сообщается, что матч 4-го тура чемпионата Украины против ФК "Львов" начнется с минуты молчания в память о погибшем на этой неделе в страшном ДТП болельщике донецкого клуба Романе Барыло. Поединок состоится в пятницу, 10 августа, в Киеве на стадионе "Динамо", начало – в 19:00.

После трех туров "Олимпик" набрал 4 балла – проиграл на старте "Черноморцу" (1:2), затем обыграл "Ворсклу" (1:0) и сыграл вничью с "Карпатами" (2:2). Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

У новичка Премьер-лиги "Львова" на один балл меньше – львовяне обыграли "Арсенал" (2:0), а затем потерпели два поражения – от "Динамо" (0:1) и "Ворсклы" (0:1). Они расположились на восьмом месте.

Напомним, что "Львов" тренирует бразильский тренер Жилмар, а в составе клуба выступает целая группа его соотечественников. До старта сезона он заявил, что во Львове хотят создать второй "Шахтер".

Подиумное дерби и шанс для Шарана: анонс четвертого тура чемпионата Украины. Поединок "Мариуполь" – "Динамо" не будет проведет вовремя из-за еврокубков.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Олимпик Донецк, ФК Львов
 
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