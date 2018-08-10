Четвертый тур украинской Премьер-лиги: расписание и результаты

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Чемпион Украины "Шахтер" сыграет в Харькове с "Ворсклой", а матч "Динамо" и "Мариуполя" перенесен
В этот уикенд в чемпионате Украины будут сыграны поединки четвертого тура Премьер-лиги. Из-за участия в еврокубках был перенесен на более поздний срок матч "Мариуполь" – "Динамо", а оставшиеся пять игр растянуты на три дня – с пятницы по воскресенье.
Пятница, 10 августа
19:00 "Олимпик" – "Львов"
в Киеве на стадионе им.Лобановского
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2.25 – 3.15 – 3.45
Суббота, 11 августа
19:30 "Шахтер" – "Ворскла"
в Харькове на стадионе "Металлист"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 1.15 – 7.10 – 23.7
Воскресенье, 12 августа
17:00 "Александрия" – "Арсенал"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 1.53 – 3.75 – 7.50
17:00 "Карпаты" – "Заря"
ТВ: ZIK
Букмекеры: 2.85 – 3.05 – 2.65
19:30 "Черноморец" – "Десна"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2.75 – 3.05 – 2.75
Таблица чемпионата Украины:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|АЛЕКСАНДРИЯ
|3
|3
|0
|0
|5-0
|9
|2
| ДИНАМО
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|3
|ШАХТЕР
|3
|2
|0
|1
|5-1
|6
|4
|ОЛИМПИК
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|5
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|6
|ЗАРЯ
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|7
|КАРПАТЫ
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|8
|ЛЬВОВ
|3
|1
|0
|2
|2-2
|3
|9
|ДЕСНА
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|10
|ВОРСКЛА
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|11
|МАРИУПОЛЬ
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|12
|АРСЕНАЛ
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0