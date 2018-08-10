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Четвертый тур украинской Премьер-лиги: расписание и результаты https://www.segodnya.ua/img/article/11618/18_main.1533884861.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11618/18_tn.1533884861.jpg Новости Чемпион Украины "Шахтер" сыграет в Харькове с "Ворсклой", а матч "Динамо" и "Мариуполя" перенесен
Чемпион Украины &quot;Шахтер&quot; сыграет с &quot;Ворсклой&quot;. Фото shakhtar.com
Чемпион Украины "Шахтер" сыграет с "Ворсклой". Фото shakhtar.com

Четвертый тур украинской Премьер-лиги: расписание и результаты

Чемпион Украины "Шахтер" сыграет в Харькове с "Ворсклой", а матч "Динамо" и "Мариуполя" перенесен

В этот уикенд в чемпионате Украины будут сыграны поединки четвертого тура Премьер-лиги. Из-за участия в еврокубках был перенесен на более поздний срок матч "Мариуполь" – "Динамо", а оставшиеся пять игр растянуты на три дня – с пятницы по воскресенье.

Пятница, 10 августа

19:00 "Олимпик" – "Львов"
в Киеве на стадионе им.Лобановского
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2.25 – 3.15 – 3.45

Суббота, 11 августа

19:30 "Шахтер" – "Ворскла"
в Харькове на стадионе "Металлист"
ТВ: Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 1.15 – 7.10 – 23.7

Воскресенье, 12 августа

17:00 "Александрия" – "Арсенал"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 1.53 – 3.75 – 7.50

17:00 "Карпаты" – "Заря"
ТВ: ZIK
Букмекеры: 2.85 – 3.05 – 2.65

19:30 "Черноморец" – "Десна"
ТВ: Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2.75 – 3.05 – 2.75

Таблица чемпионата Украины:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  АЛЕКСАНДРИЯ 3 3 0 0 5-0 9
2  ДИНАМО
 3 3 0 0 3-0 9
3  ШАХТЕР 3 2 0 1 5-1 6
4  ОЛИМПИК 3 1 1 1 4-4 4
5  ЧЕРНОМОРЕЦ 3 1 1 1 3-3 4
6  ЗАРЯ 3 1 1 1 3-3 4
7  КАРПАТЫ 3 1 1 1 3-4 4
8  ЛЬВОВ 3 1 0 2 2-2 3
9  ДЕСНА 3 1 0 2 4-5 3
10  ВОРСКЛА 3 1 0 2 1-2 3
11  МАРИУПОЛЬ 3 1 0 2 4-7 3
12  АРСЕНАЛ 3 0 0 3 1-7 0

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины
 
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