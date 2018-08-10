Четвертый тур украинской Премьер-лиги: расписание и результаты

Чемпион Украины "Шахтер" сыграет в Харькове с "Ворсклой", а матч "Динамо" и "Мариуполя" перенесен

В этот уикенд в чемпионате Украины будут сыграны поединки четвертого тура Премьер-лиги. Из-за участия в еврокубках был перенесен на более поздний срок матч "Мариуполь" – "Динамо", а оставшиеся пять игр растянуты на три дня – с пятницы по воскресенье.

Пятница, 10 августа

19:00 "Олимпик" – "Львов"

в Киеве на стадионе им.Лобановского

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 2.25 – 3.15 – 3.45

Суббота, 11 августа

19:30 "Шахтер" – "Ворскла"

в Харькове на стадионе "Металлист"

ТВ: Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 1.15 – 7.10 – 23.7

Воскресенье, 12 августа

17:00 "Александрия" – "Арсенал"

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 1.53 – 3.75 – 7.50

17:00 "Карпаты" – "Заря"

ТВ: ZIK

Букмекеры: 2.85 – 3.05 – 2.65

19:30 "Черноморец" – "Десна"

ТВ: Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 2.75 – 3.05 – 2.75

Таблица чемпионата Украины:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 АЛЕКСАНДРИЯ 3 3 0 0 5-0 9 2 ДИНАМО

3 3 0 0 3-0 9 3 ШАХТЕР 3 2 0 1 5-1 6 4 ОЛИМПИК 3 1 1 1 4-4 4 5 ЧЕРНОМОРЕЦ 3 1 1 1 3-3 4 6 ЗАРЯ 3 1 1 1 3-3 4 7 КАРПАТЫ 3 1 1 1 3-4 4 8 ЛЬВОВ 3 1 0 2 2-2 3 9 ДЕСНА 3 1 0 2 4-5 3 10 ВОРСКЛА 3 1 0 2 1-2 3 11 МАРИУПОЛЬ 3 1 0 2 4-7 3 12 АРСЕНАЛ 3 0 0 3 1-7 0