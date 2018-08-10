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"Львов" в меньшинстве не удержал победу над "Олимпиком" https://www.segodnya.ua/img/article/11620/38_main.1533923999.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11620/38_tn.1533923999.jpg Новости Команды обменялись голами во втором тайме
Фото ФК &quot;Львов&quot;
Фото ФК "Львов"

"Львов" в меньшинстве не удержал победу над "Олимпиком"

Команды обменялись голами во втором тайме

Донецкий "Олимпик" и ФК "Льовов" сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата Украины. Поединок состоялся в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Гости еще в первом тайме остались в меньшинстве – Владислав Приймак умудрился за семь минут заработать две желтые карточки.

Но в меньшинстве "Львов" не только не опустил руки, но и вышел вперед – Владимир Адамюк выиграл верховую борьбу после подачи в штрафную площадь и головой переправил мяч в ворота.

Команда Жилмара успешно оборонялась практически до финального свистка, но все же удержать преимущество не смогла. Евгений Пасич сравнял счет и принес "Олимпику" вторую подряд ничью. В прошлом туре дончане в похожем стиле отыгрались в матче с "Карпатами".

Напомним, что матч "Олимпик" – "Львов" начался с минуты молчания.

"Олимпик" – "Львов" – 1:1
Голы: Пасич (86) – Адамюк (68)

"Олимпик": Крынский, Вакуленко, Кравченко, Гришко, Зубейко, Кольцов (Тейшейра, 46), Сондей, Пасич, Ксенз (Пасич, 72), Дегтярев, Балашов (Трояновский, 66).

"Львов": Бандура, Приймак, Воронин, Тейлор, Западня, Аугусто Бруно (Рафаэл Сабино, 46), Каленчук, Адамюк, Волошинович, Парамонов, Бруно Дуарте (Панамби, 64).

Предупреждения: Приймак (31), Гришко (61), Зубейко (77), Трояновский (82).

Удаление: Приймак (39).

Подиумное дерби и шанс для Шарана: анонс четвертого тура чемпионата Украины. Поединок "Мариуполь" – "Динамо" не будет проведет вовремя из-за еврокубков.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Олимпик Донецк, ФК Львов
 
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