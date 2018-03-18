"Карпаты" не дожали "Александрию" на снежном поле в чемпионате Украины

Марьян Швед мог оформить хет-трик, но забил толко один мяч

"Александрия" и львовские "Карпаты" не смогли определить сильнейшего на заснеженном поле в 24-м туре чемпионата Украины.

Первый тайм прошел под диктовку "Карпат", но реализовать хотя бы один момент на тяжелом поле львовянам не удалось.

Во втором тайме поле полностью засыпало снегом, но как раз в таких условиях команды сумели отличиться – сначала Пономарь лучше всех сыграл в штрафной соперника после стандарта, но спустя семь минут Швед завершил точным ударом атаку своей команды по правому флангу.

В дальнейшем Швед упустил еще два практически стопроцентных моментах, чтобы принести своей команде победу.

"Александрия" – "Карпаты" – 1:1

Голы: Пономарь (70) – Швед (77)

"Александрия": Панькив, Бацула, Пашаев, Гитченко, Цуриков (Шастал, 80), Грицук, Бухал, Старенький (Протасов, 60), Полярус, Банада, Пономарь.

"Карпаты": Шевченко, Лобай, Нестеров, Мирошниченко, Вербный, Карраскаль, Эрбес, Мякушко (Санчес, 75), Швед, Гуцуляк, Ди Франко (Голодюк, 83).

Предупреждения: Нестеров (39), Эрбес (42), Лобай (66), Гитченко (90).

В параллельном матче "Заря" обыграла "Верес" и вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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