"Заря" обыграла "Верес" и вышла на третье место в чемпионате Украины

Победу луганскому клубу принес точный удар Юри с 11-метровой отметки

Луганская "Заря" обыграла ровненский "Верес" в матче 24-го тура чемпионата Украины. Поединок, прошедший во Львове на "Арене Львов", прошел при неудовлетворительных погодных условиях.

Снегопад во Львове еще до матча дал понять, что сегодня вряд ли можно ждать обилие голов и технические действия в атаке.

Поэтому неудивительно, что судьбу встречи решил всего один мяч – в начале второго тайма Юри реализовал пенальти и принес команде Юрия Вернидуба три очка.

Как минимум до вечера Заря" поднялась на третью строчку турнирной таблицы, сравнявшись по очкам с "Ворсклой", но полтавчане могут снова вернуть себе третье место, если зацепится за очки в матче с "Динамо". Смотреть "Динамо" – "Ворскла" – список трансляции матча.

"Верес" – "Заря" – 0:1

Гол: Юри (51, пен)

"Верес": Бандура, Симинин, Лукьянчук, Приймак, Западня (Мягков, 80), Карасюк, Каленчук, Кожанов (Пепи, 66), Борзенко, Степанюк, Кулиш (Жулио Сезар, 71).

"Заря": Лунин, Чечер, Тымчик, Сваток, Громов, Харатин (Прийма, 58), Силас, Караваев, Чеберко, Юри, Лунев (Фаупала, 46).

Предупреждения: Харатин (19), Лукьянчук (27), Чечер (28), Лунев (45), Карасюк (64).

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