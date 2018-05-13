"Мариуполь" не позволил "Ворскле" завоевать бронзовые медали чемпионата Украины

Судьба третьего места и прямой путевки в Лигу Европы определится в последнем туре

"Мариуполь" и полтавская "Ворскла" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Украины. Таким образом, бронзовые медали текущего сезона будут разыграны в матче последнего тура между полтавчанами и луганской "Зарей", которая сегодня уступила "Динамо". На данный момент между командами расстояние в три балла.

"Мариуполь" же точно не опустится ниже пятого места, что гарантировало команде участие в Лиге Европы на следующий сезон. В последний и единственный раз в истории приазовцы играли в еврокубках в сезоне 2004/2005 годов.

"Мариуполь" – "Ворскла" – 1:1

Голы: Тищенко (52) – Коломоец (30)

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев (Насонов, 89), Демири, Быков, Тищенко, Чурко (Белый, 75), Дедечко, Тотовицкий, Игнатенко (Дава, 72), Яворский, Борячук.

"Ворскла": Шуст, Даллку, Чижов, Сапай, Кравченко (Гиоргадзе, 90), Чеснаков, Кобахидзе (Одарюк, 90), Шарпар, Ребенок, Коломоец, Кулач (Сергийчук, 74).

Предупреждения: Борячук (20), Чижов (39), Коломоец (59), Сергийчук (80), Кравченко (83).

Напомним, что сегодня в Харькове "Шахтер" обыграл "Верес" и досрочно стал чемпионом Украины. "Золотой гол" на счету Марлоса.