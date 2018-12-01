Матч "Десна" – "Заря" отложен на час

Началу поединка чемпионата Украины мешают погодные условия

Сегодня в Киеве на "Оболонь Арене" должен пройти матч 17 тура чемпионата Украины по футболу. Черниговская "Десна" принимает луганскую "Зарю". "Десна" вынуждена проводить домашнюю игру УПЛ в Киеве из-за проблем с подогревом на родном стадионе имени Гагарина. Однако и в Киеве поединок под угрозой срыва. Снегопад, который обрушился на столицу, сдвинул начало поединка на час, с 14:00 до 15:00. Но не факт, что встреча вообще состоится сегодня.

"Учитывая форс-мажорные обстоятельства в виде погоды и неполной готовности стадиона к игре, сегодняшний матч начнется в 15.00. Только что это решение было официально принято дирекцией УПЛ и согласовано с клубами. Если игра не начнется в это время, то не начнется вообще", – говорится в официальном заявлении "Зари".

Ранее мы писали, что в чемпионате Украины может появиться легионер из Швейцарии. С основным составом "Зари" тренируется 21-летний центральный полузащитник Ардженд Цани. Это швейцарец с косовскими корнями, выпускник академии "Базеля", хотя до этого занимался в школах родного "Гренхена" и "Золотурна".