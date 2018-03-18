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Обзор матча "Александрия" – "Карпаты – 1:1 https://www.segodnya.ua/img/article/11234/3_main.1521389233.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11234/3_tn.1521389233.jpg Новости Команды обменялись голами во втором тайме

Обзор матча "Александрия" – "Карпаты – 1:1

Команды обменялись голами во втором тайме

Сегодня состоялся матч 24 тура чемпионата Украины по футболу. "Александрия" на своем поле принимала львовские "Карпаты".

В первой половине игры более активными были футболисты "Карпат", которых подвела реализация. А вот после перерыва на заснеженном поле командам удалось обменяться голами. Хозяева первыми открыли счет, когда Пономарь разобрался лучше всех в штрафной соперника после стандарта, но спустя семь минут Швед завершил точным ударом атаку львовской команды.

"Александрия" – "Карпаты" – 1:1

Голы: Пономарь (70) – Швед (77)

"Александрия": Панькив, Бацула, Пашаев, Гитченко, Цуриков (Шастал, 80), Грицук, Бухал, Старенький (Протасов, 60), Полярус, Банада, Пономарь.

"Карпаты": Шевченко, Лобай, Нестеров, Мирошниченко, Вербный, Карраскаль, Эрбес, Мякушко (Санчес, 75), Швед, Гуцуляк, Ди Франко (Голодюк, 83).

Предупреждения: Нестеров (39), Эрбес (42), Лобай (66), Гитченко (90).

В параллельном матче "Заря" обыграла "Верес" и вышла на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов , ФК Александрия
 
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