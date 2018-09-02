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Обзор матча "Десна" – "Олимпик" – 0:1 https://www.segodnya.ua/img/article/11674/59_main.1535897391.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11674/59_tn.1535897391.jpg Новости Донецкий клуб увез три очка из Чернигова

Обзор матча "Десна" – "Олимпик" – 0:1

Донецкий клуб увез три очка из Чернигова

В воскресенье, 2 сентября, в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги встречались черниговская "Десна" и донецкий "Олимпик". 

Хозяева у букмекеров считались фаворитами встречи, однако три очка удалось добыть донецким футболистам. Гол Дмитрия Билонога в начале второго тайма стал победным для "Олимпика". А "Десне" пришлось доигрывать встречу в меньшинстве, после удаления Гитченко.

"Десна" – "Олимпик" – 0:1

Гол: Билоног (54)

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Братков, Гитченко, Волков (Банасевич, 71), Мостовой, Огиря, Старенький (Картушов, 71), Филиппов, Безбородько (Ковпак, 65), А. Фаворов.

"Олимпик": Кринский, Гришко, Кравченко, Е. Пасич, Вакуленко, Зубейко (Сондей, 76), Кольцов, Ксенз, Билоног (Немчанинов, 70), Балашов (Трояновский, 59), Дегтярев.

Предупреждения: Огиря (45), Гитченко (55, 75) – Е. Пасич (39), Дегтярев (58).

Удаления: Гитченко, 75 (второе предупреждение).

Позже в воскресенье свой матч чемпионата проведет вице-чемпион страны. Смотреть онлайн "Динамо" – "Карпаты" можно с 19:30.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Десна Чернигов, Олимпик Донецк
 
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