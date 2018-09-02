Обзор матча "Десна" – "Олимпик" – 0:1

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Донецкий клуб увез три очка из Чернигова
В воскресенье, 2 сентября, в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги встречались черниговская "Десна" и донецкий "Олимпик".
Хозяева у букмекеров считались фаворитами встречи, однако три очка удалось добыть донецким футболистам. Гол Дмитрия Билонога в начале второго тайма стал победным для "Олимпика". А "Десне" пришлось доигрывать встречу в меньшинстве, после удаления Гитченко.
"Десна" – "Олимпик" – 0:1
Гол: Билоног (54)
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Братков, Гитченко, Волков (Банасевич, 71), Мостовой, Огиря, Старенький (Картушов, 71), Филиппов, Безбородько (Ковпак, 65), А. Фаворов.
"Олимпик": Кринский, Гришко, Кравченко, Е. Пасич, Вакуленко, Зубейко (Сондей, 76), Кольцов, Ксенз, Билоног (Немчанинов, 70), Балашов (Трояновский, 59), Дегтярев.
Предупреждения: Огиря (45), Гитченко (55, 75) – Е. Пасич (39), Дегтярев (58).
Удаления: Гитченко, 75 (второе предупреждение).
Позже в воскресенье свой матч чемпионата проведет вице-чемпион страны. Смотреть онлайн "Динамо" – "Карпаты" можно с 19:30.