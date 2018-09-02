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Обзор матча "Львов" – "Александрия" – 2:2 https://www.segodnya.ua/img/article/11674/84_main.1535908218.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11674/84_tn.1535908218.jpg Новости Гостям удалось отыграть два мяча во втором тайме

Обзор матча "Львов" – "Александрия" – 2:2

Гостям удалось отыграть два мяча во втором тайме

Сегодня в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги прошел поединок между "Львовом" и "Александрией". Матч выдался боевым и богатым на голы. В первом тайме дважды забивали хозяева, а после перерыва уж догоняли гости. В итоге результативная ничья – 2:2, после которой "Львов" остался во второй шестерке, а "Александрия" продолжает находится в лидерах.

"Львов" – "Александрия" – 2:2

Голы: Бруно (8, пен.), Тейлор (21) – Грицюк (54), Ситало (83)

"Львов": Бандура, Приймак (Билый, 57), Голиков, Воронин, Адамюк, Тейлор (Сабино, 90), Бруно, Аугусто (Волошинович, 69), Жонатан Лима, Западня, Каленчук.

"Александрия": Панькив, Банада, Бондаренко, Шендрик, Пашаев, Цуриков, Протасов, Ковалец, Запорожан (Грицюк, 46), Задерака (Шастал, 67), Пономарь (Ситало, 41).

Предупреждения: Бруно (9), Голиков (47), Каленчук (88) – Ситало (75)

Сегодня свой матч чемпионата Украины проведет вице-чемпион страны. Смотреть онлайн "Динамо" – "Карпаты" можно с 19:30.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, ФК Александрия, ФК Львов
 
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