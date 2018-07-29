Обзор матча "Мариуполь" – "Десна" – 1:4

По дублю в матче сделали Хлебас и Филиппов

29 июля 2018 года – исторический день для черниговской "Десны". Команда одержала первую победу в высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу. На выезде "Десна" разгромила участника Лиги Европы ФК "Мариуполь" – 4:1. По два гола в матче за черниговский клуб забили Дмитрий Хлебас и Александр Филиппов.

"Мариуполь" – "Десна" – 1:4

Голы: Вакула (68) – Хлебас (3, 22), Филиппов (59, 78).

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Быков (Фомин, 29), Чоботенко, Кирюханцев (Вакула, 67), Белый, Пихаленок, Тищенко, Мишнев, Чурко (Горбунов, 46), Борячук.

"Десна": Литовка, Мостовой, Гитченко, Братков, Д. Фаворов, Коберидзе, Огиря, Волков (Слинкин, 89), Филиппов, Старенький (Банасевич, 75), Хлебас (Ермаков, 83).

Предупреждения: Кирюханцев (28).

Напомним, что вчера "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.

А сегодня "Шахтер" разгромил "Арсенал" в чемпионате Украины, в ворота "канониров" в еще первом тайме влетело три мяча.