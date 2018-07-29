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Обзор матча "Шахтер" – "Арсенал" – 3:0 https://www.segodnya.ua/img/article/11584/81_main.1532892671.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11584/81_tn.1532892671.jpg Новости "Горняки" три гола в матче забили в первом тайме

Обзор матча "Шахтер" – "Арсенал" – 3:0

"Горняки" три гола в матче забили в первом тайме

29 июля в Харькове прошел матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Действующий чемпион донецкий "Шахтер" разгромил дебютанта Премьер-лиги киевский "Арсенал" – 3:0. Три гола в первом тайме забили бразильские легионеры "горняков".

"Шахтер" – "Арсенал" – 3:0

Голы: Мораес (10), Фернандо (32), Тайсон (37).

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Бутко, Матвиенко, Данченко, Майкон, Марлос, Алан Патрик (Степаненко, 66), Тайсон (Тотовицкий, 63), Фернандо (Маркиньос, 71), Жуниор Мораес.

"Арсенал": Ситало, Евтоски, Пирис, Дубинчак, Елич, Николич, Баланюк, Лола, Доронин (Семенюк, 59), Домбровский (Ориховский, 71), Бушман (Черненко, 84).

Предупреждения: Елич (17), Евтоски (49), Николич (78).

Напомним, что вчера в матче УПЛ "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.

А сегодня потерпел поражение бронзовый призер прошлого сезона полтавская "Ворскла". В Киеве полтавчане минимально уступили донецкому "Олимпику".
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Арсенал Киев
 
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