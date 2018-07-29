  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 19:21  Версия для печати  Отправить другу
×
"Олимпик" обыграл бронзового призера прошлого сезона https://www.segodnya.ua/img/article/11584/65_main.1532881312.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11584/65_tn.1532881312.jpg Новости Дончане на своем поле минимально победили "Ворсклу"
Балашов принес победу Олимпику
Балашов принес победу Олимпику

"Олимпик" обыграл бронзового призера прошлого сезона

Дончане на своем поле минимально победили "Ворсклу"

Сегодня в Киеве состоялся матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Встречались донецкий "Олимпик" и полтавская "Ворскла". Хозяева поля добыли минимальную победу над бронзовым призером прошлого года благодаря голу во втором тайме.

В первом тайме более активно действовали дончане. И именно у них был хороший шанс открыть счет. На 31-й минуте после удара Кравченко мяч попал в штангу. Потом два раза на острие у полтавчан оказывался КОбахидзе, но ему не хватало мастерства, чтобы отличиться.

А в начале второго тайма "Олимпик" открыл счет. Хозяева быстро разыграли штрафной в центре поля и вывели Балашова один на один, который обыграл Шуста и пробил в пустые ворота.

Пропустив, полтавчане пошли вперед. Опасно били Кулач и Кобахидзе, но спасти матч гостям не удалось.

Первая победа в сезоне у "Олимпика" и второе поражение у "Ворсклы".

"Олимпик" – "Ворскла" – 1:0
Гол: Балашов (51)

Напомним, что вчера "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.

А сегодня в Харькове чемпион страны "Шахтер" встретится с дебютантом Премьер-лиги киевским "Арсеналом". Где смотреть матч чемпионата Украины "Шахтер" – "Арсенал". Накануне встречи "канониры" сходили в храм.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Олимпик Донецк
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"