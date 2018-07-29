"Олимпик" обыграл бронзового призера прошлого сезона

Дончане на своем поле минимально победили "Ворсклу"

Сегодня в Киеве состоялся матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Встречались донецкий "Олимпик" и полтавская "Ворскла". Хозяева поля добыли минимальную победу над бронзовым призером прошлого года благодаря голу во втором тайме.

В первом тайме более активно действовали дончане. И именно у них был хороший шанс открыть счет. На 31-й минуте после удара Кравченко мяч попал в штангу. Потом два раза на острие у полтавчан оказывался КОбахидзе, но ему не хватало мастерства, чтобы отличиться.

А в начале второго тайма "Олимпик" открыл счет. Хозяева быстро разыграли штрафной в центре поля и вывели Балашова один на один, который обыграл Шуста и пробил в пустые ворота.

Пропустив, полтавчане пошли вперед. Опасно били Кулач и Кобахидзе, но спасти матч гостям не удалось.

Первая победа в сезоне у "Олимпика" и второе поражение у "Ворсклы".

"Олимпик" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Балашов (51)

Напомним, что вчера "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.

А сегодня в Харькове чемпион страны "Шахтер" встретится с дебютантом Премьер-лиги киевским "Арсеналом". Где смотреть матч чемпионата Украины "Шахтер" – "Арсенал". Накануне встречи "канониры" сходили в храм.