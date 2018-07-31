Основной защитник "Шахтера" восстановился после травмы и может сыграть с "Динамо"

Сегодня центральный защитник "горняков" вернется в общую группу

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов готовится к пятничному матчу третьего тура чемпионата Украины против киевского "Динамо". Об этом сообщили в эфире телеканала "Футбол-1". Футболист дончан пропустил два стартовых поединка чемпионата Украины из-за травмы, полученной в Суперкубке. Но уже сегодня центральный защитник вернется в общую группу.

Еще одна новость – возвращение в строй бразильца Веллингтона Нема. Он уже работает на полную мощность и готовить добавить вариативности в атаке.

Ранее мы сообщали, что против "Шахтера" сможет сыграть динамовец Николай Шапаренко – он получил перелом носа и пропустил предыдущий матч в чемпионате Украины. С "Шахтером" он сыграет в специальной защитной маске.

На днях "Шахтер" представил своих новичков. В летнее межсезонье ряды "горняков" пополнили вратарь Алексей Шевченко, полузащитники Маркиньос Сиприано и Майкон, нападающие Жуниор Мораес и Фернандо. На презентации новых футболистов Паулу Фонсека заявил: "Я доволен летним усилением".

После двух туров "Динамо" и "Шахтер" имеют по шесть очков, но "горняки" опережают киевлян по количеству забитых мячей. Напомним, что в регламент чемпионата Украины снова вернули "Золотой матч".