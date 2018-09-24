  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 12:03  Версия для печати  Отправить другу
×
Раванелли в "Арсенале" заменит другой итальянец https://www.segodnya.ua/img/article/11734/68_main.1537779863.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11734/68_tn.1537779863.jpg Новости Саннино ранее возглавлял "Палермо", "Кьево", "Катанию", "Сиену" и "Уотфорд"
Фабрицио Раванелли больше не тренер столичного клуба. Фото ФК &quot;Арсенал&quot;
Фабрицио Раванелли больше не тренер столичного клуба. Фото ФК "Арсенал"

Раванелли в "Арсенале" заменит другой итальянец

Саннино ранее возглавлял "Палермо", "Кьево", "Катанию", "Сиену" и "Уотфорд"

Киевский "Арсенал" после отставки Фабрицио Раванелли намерен пригласить другого итальянского тренера. Украинский клуб близок к подписанию контракта с Джузеппе Саннино. 61-летний специалист за свою карьеру тренировал множество клубов, в том числе "Палермо", "Кьево", "Катанию", "Сиену" и английский "Уотфорд".

Последним клубом Саннино была "Триестина" из серии С, которую он покинул в феврале этого года, когда команда находилась в первой десятке.

Фабрицио Раванелли пришел в "Арсенал" этим летом, сменив на посту главного тренера Сергея Литовченко. Под его руководством команда в стартовых восьми турах набрала всего 4 очка, из-за чего располагается на последнем месте в УПЛ.

До Украины единственным местом работы в качестве главного тренера для Раванелли был французский "Аяччо". В 2013 году Раванелли возглавил "медведей", но 1 победа, 4 ничьих и 8 поражений не позволили сохранить работу итальянскому специалисту.

Ранее Раванелли назвал причину ухода из "Арсенала". Итальянец раскритиковал президента клуба и заявил, что условия его контракта не были выполнены.

Читайте также:
Почем живой футбол: сколько стоит поход на стадион в разных городах Украины
Украинская футбольная Премьер-лига: расписание и результаты 9 тура
Фабрицио Раванелли назвал причину ухода из "Арсенала"
Фабрицио Раванелли подал в отставку с поста "Арсенала"
Обзор матча "Арсенал" - "Олимпик" - 1:3
"Арсенал" потерпел очередное поражение в чемпионате Украины
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Спорт сегодня
Тэги: футбол, Арсенал Киев, Фабрицио Раванелли, Джузеппе Саннино
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"