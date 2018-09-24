Раванелли в "Арсенале" заменит другой итальянец

Саннино ранее возглавлял "Палермо", "Кьево", "Катанию", "Сиену" и "Уотфорд"

Киевский "Арсенал" после отставки Фабрицио Раванелли намерен пригласить другого итальянского тренера. Украинский клуб близок к подписанию контракта с Джузеппе Саннино. 61-летний специалист за свою карьеру тренировал множество клубов, в том числе "Палермо", "Кьево", "Катанию", "Сиену" и английский "Уотфорд".

Последним клубом Саннино была "Триестина" из серии С, которую он покинул в феврале этого года, когда команда находилась в первой десятке.

Фабрицио Раванелли пришел в "Арсенал" этим летом, сменив на посту главного тренера Сергея Литовченко. Под его руководством команда в стартовых восьми турах набрала всего 4 очка, из-за чего располагается на последнем месте в УПЛ.

До Украины единственным местом работы в качестве главного тренера для Раванелли был французский "Аяччо". В 2013 году Раванелли возглавил "медведей", но 1 победа, 4 ничьих и 8 поражений не позволили сохранить работу итальянскому специалисту.

Ранее Раванелли назвал причину ухода из "Арсенала". Итальянец раскритиковал президента клуба и заявил, что условия его контракта не были выполнены.