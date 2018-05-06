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Вчера, 16:01  Версия для печати  Отправить другу
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"Сталь" обыграла "Олимпик" и покинула последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11361/88_main.1525611680.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11361/88_tn.1525611680.jpg Новости Клуб из Донецка не может выиграть уже семь матчей кряду
Фото ФК &quot;Сталь&quot;
Фото ФК "Сталь"

"Сталь" обыграла "Олимпик" и покинула последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины

Клуб из Донецка не может выиграть уже семь матчей кряду

Каменская "Сталь" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского одержала поеду над донецким "Олимпиком" в 30-м туре чемпионата Украины. Ключевым в матче стало удаление полузащитника донецкой команды Владимира Доронина. После этого гости захватили инициативу и дважды поразили ворота соперника.

Счет в матче открыл молодой лидер "Стали" Орест Кузык, а уже в компенсированное время Дмитрий Копытов установил окончательный счет в матче – 2:0 в пользу "сталеваров".

Эта победа позволила "Стали" покинуть последнюю строчку турнирной таблицы второй шестерки чемпионата Украины.

А вот "Олимпик" потерпел третье поражение подряд, а в целом команда Романа Санжара не может выиграть уже семь матчей кряду.

"Олимпик" – "Сталь" – 0:2
Голы: Кузик (79), Копытов (90)

"Олимпик": Махарадзе, Сондей (Леонидас, 81), Кулинич, Немчанинов, Доронин, Кисиль (Хомутов, 46), Вакуленко, Вукович, Очигава, Беленький (Цимбалюк, 64), Балашов.

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Эберт, Климчук, Малакян (Тиаго Ромуло, 62), Якимив, Задерака (Копытов, 70), Месхи, Мысык (Кныш, 82), Кузик.

Предупреждения: Вакуленко (12), Кулинич (29), Малакян (43), Сондей (48), Доронин (58), Якимив (85).

Удаление: Доронин (59).

Напомним, в стартовом матче тура "Динамо" сенсационно не смогло обыграть "Мариуполь", практически похоронив борьбу за золотые медали.

А в центральном матче 30-го тура "Шахтер" обыграл "Зарю" (2:1) благодаря голу Тайсона на последней минуте встречи.

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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Сталь Каменское, Олимпик Донецк
 
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