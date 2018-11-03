19-летний нападающий решил исход встречи "Мариуполь" – "Арсенал"

Обзор стартового матча 14 тура чемпионата Украины, видео гола Владислава Вакулы

В субботу в стартовом матче 14 тура украинской Премьер-лиги "Мариполь" обыграл киевский "Арсенал". Поединок прошел в Мариуполе и завершился со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил 19-летний нападающий "Мариуполя" Владислав Вакула. "Игрок пошел в подкат, я убрал его на замахе, позиция была для удара, ударил и забил. Без ударов голов не бывает", – прокомментировал молодой футболист свой мяч.

Статистически преимущество хозяев поля оказалось существеннее. Процент владения мячом – 70 против 30, удары по воротам – 14:9.

"Мариуполь" (20 очков, 6 побед, 2 ничьи и 6 поражений) вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, тогда как "Арсенал" остался на последнем. В активе киевлян всего 7 очков (2 победы, 1 ничья и 11 поражений).

Обзор матча "Мариуполь" – "Арсенал" – 1:0

"Мариуполь" – "Арсенал" – 1:0

Гол: Вакула (81)

"Мариуполь": Гальчук, Демири (Кирюханцев, 90), Яворский, Чоботенко, Тищенко, Мишнев, Федорчук (Игнатенко, 61), Чурко (Зубков, 61), Пихаленок, Вакула, Борячук.

"Арсенал": Ситало, Дубинчак, Сагуткин, Насонов, Домбровский, Нгейитала, Вакулко, Ермаченко (Семенюк, 46), Акакпо, Акулинин, Фещук.

В субботу проходит матч "Шахтер" – "Динамо". После первого тайма гости выигрывают со счетом 1:0.