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Двойной удар Гитченко: пенальти – в ворота "Десны", гол – в ворота "Александрии" https://www.segodnya.ua/img/article/11855/55_main.1541341486.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11855/55_tn.1541341486.jpg Фото и видео Обзор матча "Александрия" – "Десна" в 14-м туре чемпионата Украины
Андрей Гитченко решил судьбу матча &quot;Александрия&quot; - &quot;Десна&quot;. Фото facebook.com/andrey.gitchenko
Андрей Гитченко решил судьбу матча "Александрия" - "Десна". Фото facebook.com/andrey.gitchenko

Двойной удар Гитченко: пенальти – в ворота "Десны", гол – в ворота "Александрии"

Обзор матча "Александрия" – "Десна" в 14-м туре чемпионата Украины

В 14-м туре чемпионата Украины "Александрия" упустила победу над "Десной" на своем поле за три минуты до завершения основного времени, сыграв вничью 1:1. Хотя команде Владимира Шарана нужно было побеждать, чтобы догнать "Динамо" в турнирной таблице и разделить с ним 2-3 места, под занавес поединка все испортил бывший защитник "Александрии" Гитченко.

Сначала арбитр Новохатний назначил пенальти в ворота гостей из Чернигова за контакт мяча с рукой защитника Гитченко. Капитан и штатный пенальтист александрийцев Запорожан пробил без шансов для Паста – 1:0.

А на 87-й минуте Гитченко реабилитировался: после навеса Артема Фаворова со штрафного с правого края и скидки он оказался с глазу на глаз с Панькивым и расстрелял ворота – 1:1.

"Александрия" – "Десна" – 1:1

Голы: Запорожан (53, с пенальти) – Гитченко (87).

"Александрия": Панькив – Микицей, Бондаренко, Шендрик, Цуриков – Банада, Запорожан (Довгий, 75) – Полярус, Ковалец (Гречишкин, 80), Шастал (Протасов, 56) – Пономарь.

"Десна": Паст – Д.Фаворов, Гитченко, Имереков, Слинкин – Огиря, Коберидзе (Безбородько, 65) – Волков (Старенький, 78), А.Фаворов, Картушов – Филиппов (Хлебас, 46).

Также в 14 туре украинской Премьер-лиги "Карпаты" на выезде обыграли "Олимпик".

Сегодня состоятся еще два поединка этого тура – во Львове и в Одессе на пустом стадионе.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Десна Чернигов, ФК Александрия, Андрей Запорожан, Андрей Гитченко
 
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