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Расписание и результаты 14-го тура чемпионата Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11853/86_main.1541243490.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11853/86_tn.1541243490.jpg Новости В центральном матче тура сойдутся лидеры турнирной таблицы "Шахтер" и "Динамо"
Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Расписание и результаты 14-го тура чемпионата Украины

В центральном матче тура сойдутся лидеры турнирной таблицы "Шахтер" и "Динамо"

14-й тур чемпионата Украины стартует в субботу. В этот день пройдет три матча, главным из которых станет встреча "Шахтера" и "Динамо" в Харькове. Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" есть на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Перед очным поединком "горняки" опережали киевлян на пять очков и были фаворитами у букмекеров. Но "Шахтер" не может победить "Динамо" в рамках чемпионата Украины уже на протяжении шести матчей.

Суббота, 3 ноября

14:00 "Мариуполь" – "Арсенал"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 1.60 – 3.50 – 5.20

17:00 "Шахтер" – "Динамо"
В Харькове на стадионе "Металлист"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv, онлайн на segodnya.ua
Букмекеры: 1.72 – 3.40 – 4.50

19:30 "Олимпик" – "Карпаты"
В Киеве на стадионе "Динамо"
ТВ Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 2.40 – 2.95 – 2.90

Воскресенье, 4 ноября

14:00 "Александрия" – "Десна"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.83 – 3.10 – 4.40

17:00 "Львов" – "Ворскла"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 4.90  – 3.25 – 2.02

19:30 "Черноморец" – "Заря"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 4.00 – 3.20 – 1.85

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 13 11 1 1 34-6 34
2  ДИНАМО К 13 9 2 2 15-5 29
3  АЛЕКСАНДРИЯ 13 8 2 3 18-11 26
4  ВОРСКЛА 13 7 0 6 13-15 21
5  ЛЬВОВ 13 4 5 4 12-13 17
6  МАРИУПОЛЬ 13 5 2 6 16-21 17
7  ДЕСНА 13 5 1 7 14-17 16
8  ЗАРЯ 13 3 6 4 14-12 15
9  ОЛИМПИК 13 4 3 6 16-20 15
10  КАРПАТЫ 13 3 4 6 17-20 13
11  ЧЕРНОМОРЕЦ 13 2 3 8 9-21 9
12  АРСЕНАЛ 13 2 1 10 7-24 7


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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины
 
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