Расписание и результаты 14-го тура чемпионата Украины

|Сегодня, 13:11
|
В центральном матче тура сойдутся лидеры турнирной таблицы "Шахтер" и "Динамо"
14-й тур чемпионата Украины стартует в субботу. В этот день пройдет три матча, главным из которых станет встреча "Шахтера" и "Динамо" в Харькове. Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" есть на нашем сайте в виде текстового онлайна.
Перед очным поединком "горняки" опережали киевлян на пять очков и были фаворитами у букмекеров. Но "Шахтер" не может победить "Динамо" в рамках чемпионата Украины уже на протяжении шести матчей.
Суббота, 3 ноября
14:00 "Мариуполь" – "Арсенал"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 1.60 – 3.50 – 5.20
17:00 "Шахтер" – "Динамо"
В Харькове на стадионе "Металлист"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv, онлайн на segodnya.ua
Букмекеры: 1.72 – 3.40 – 4.50
19:30 "Олимпик" – "Карпаты"
В Киеве на стадионе "Динамо"
ТВ Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 2.40 – 2.95 – 2.90
Воскресенье, 4 ноября
14:00 "Александрия" – "Десна"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.83 – 3.10 – 4.40
17:00 "Львов" – "Ворскла"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 4.90 – 3.25 – 2.02
19:30 "Черноморец" – "Заря"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 4.00 – 3.20 – 1.85
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|13
|11
|1
|1
|34-6
|34
|2
|ДИНАМО К
|13
|9
|2
|2
|15-5
|29
|3
|АЛЕКСАНДРИЯ
|13
|8
|2
|3
|18-11
|26
|4
|ВОРСКЛА
|13
|7
|0
|6
|13-15
|21
|5
|ЛЬВОВ
|13
|4
|5
|4
|12-13
|17
|6
|МАРИУПОЛЬ
|13
|5
|2
|6
|16-21
|17
|7
|ДЕСНА
|13
|5
|1
|7
|14-17
|16
|8
|ЗАРЯ
|13
|3
|6
|4
|14-12
|15
|9
|ОЛИМПИК
|13
|4
|3
|6
|16-20
|15
|10
|КАРПАТЫ
|13
|3
|4
|6
|17-20
|13
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|13
|2
|3
|8
|9-21
|9
|12
|АРСЕНАЛ
|13
|2
|1
|10
|7-24
|7