Расписание и результаты 14-го тура чемпионата Украины

В центральном матче тура сойдутся лидеры турнирной таблицы "Шахтер" и "Динамо"

14-й тур чемпионата Украины стартует в субботу. В этот день пройдет три матча, главным из которых станет встреча "Шахтера" и "Динамо" в Харькове. Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" есть на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Перед очным поединком "горняки" опережали киевлян на пять очков и были фаворитами у букмекеров. Но "Шахтер" не может победить "Динамо" в рамках чемпионата Украины уже на протяжении шести матчей.

Суббота, 3 ноября

14:00 "Мариуполь" – "Арсенал"

ТВ: Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 1.60 – 3.50 – 5.20

17:00 "Шахтер" – "Динамо"

В Харькове на стадионе "Металлист"

ТВ: Футбол-2, Oll.tv, онлайн на segodnya.ua

Букмекеры: 1.72 – 3.40 – 4.50

19:30 "Олимпик" – "Карпаты"

В Киеве на стадионе "Динамо"

ТВ Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 2.40 – 2.95 – 2.90

Воскресенье, 4 ноября

14:00 "Александрия" – "Десна"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 1.83 – 3.10 – 4.40

17:00 "Львов" – "Ворскла"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 4.90 – 3.25 – 2.02

19:30 "Черноморец" – "Заря"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 4.00 – 3.20 – 1.85

Турнирная таблица: