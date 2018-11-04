  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 18:56  Версия для печати  Отправить другу
×
"Ворскла" обыграла "Львов" при полностью женском судействе https://www.segodnya.ua/img/article/11855/88_main.1541349678.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11855/88_tn.1541349678.jpg Новости Павел Ребенок и Наджиб Якубу забили по голу в первом тайме, а матч обслужила женская бригада арбитров
&quot;Ворскла&quot; - &quot;Львов&quot; - 2:0. Фото: кадр из трансляции
"Ворскла" - "Львов" - 2:0. Фото: кадр из трансляции

"Ворскла" обыграла "Львов" при полностью женском судействе

Павел Ребенок и Наджиб Якубу забили по голу в первом тайме, а матч обслужила женская бригада арбитров

В 14 туре украинской Премьер-лиги "Ворскла" обыграла "Львов". Поединок прошел в воскресенье в Полтаве и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Василия Сачко. Оба мяча хозяева забили в первом тайме: на 19-й минуие отличился Павел Ребенок, а на 39-й гол забил 18-летний ганский защитник Наджиб Якубу. Во втором тайме было больше борьбы, львовяне начали создавать моменты, но реализовать их не смогли.

Интересно, что матч "Ворскла" – "Львов" обслуживала полностью женская бригада арбитров. Главный рефери – Катерина Монзуль, боковые – Марина Стрилецкая и Александра Ардашева, четвертый арбитр – Анастасия Романюк.

После этого матча в активе "Ворсклы" стало стало 24 очка (четвертое место), у "Львова" осталось 17 очков (шестое место). Свой следующий матч в чемпионате Украины "Ворскла" проведет 11 ноября против "Шахтера", а "Львов" днем ранее примет "Олимпик". Кроме того, 8 ноября "Ворскла" примет "Карабах" в групповом этапе Лиги Европы.

"Ворскла" – "Львов" – 2:0 (2:0)
Голы: Павел Ребенок (19), Наджиб Якубу (39)
Желтые карточки: Карека (67) – Дуарте (36), Жонатан (71)

Ранее в 14 туре прошло украинское класико. "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" со счетом 2:1, победный гол в добавленные минуты забил Виктор Коваленко.

Также в субботу "Мариуполь" на своем поле минимально обыграл киевский "Арсенал". Единственный гол в концовке встречи забил 19-летний нападающий Владислав Вакула.

А в воскресенье "Десна" не пустила "Александрию" в зону Лиги чемпионов к "Динамо". Матч в Александрии завершился вничью – 1:1.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Павел Ребенок, ФК Львов
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"