"Ворскла" обыграла "Львов" при полностью женском судействе

Павел Ребенок и Наджиб Якубу забили по голу в первом тайме, а матч обслужила женская бригада арбитров

В 14 туре украинской Премьер-лиги "Ворскла" обыграла "Львов". Поединок прошел в воскресенье в Полтаве и завершился со счетом 2:0 в пользу команды Василия Сачко. Оба мяча хозяева забили в первом тайме: на 19-й минуие отличился Павел Ребенок, а на 39-й гол забил 18-летний ганский защитник Наджиб Якубу. Во втором тайме было больше борьбы, львовяне начали создавать моменты, но реализовать их не смогли.

Интересно, что матч "Ворскла" – "Львов" обслуживала полностью женская бригада арбитров. Главный рефери – Катерина Монзуль, боковые – Марина Стрилецкая и Александра Ардашева, четвертый арбитр – Анастасия Романюк.

После этого матча в активе "Ворсклы" стало стало 24 очка (четвертое место), у "Львова" осталось 17 очков (шестое место). Свой следующий матч в чемпионате Украины "Ворскла" проведет 11 ноября против "Шахтера", а "Львов" днем ранее примет "Олимпик". Кроме того, 8 ноября "Ворскла" примет "Карабах" в групповом этапе Лиги Европы.

"Ворскла" – "Львов" – 2:0 (2:0)

Голы: Павел Ребенок (19), Наджиб Якубу (39)

Желтые карточки: Карека (67) – Дуарте (36), Жонатан (71)

Ранее в 14 туре прошло украинское класико. "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" со счетом 2:1, победный гол в добавленные минуты забил Виктор Коваленко.

Также в субботу "Мариуполь" на своем поле минимально обыграл киевский "Арсенал". Единственный гол в концовке встречи забил 19-летний нападающий Владислав Вакула.

А в воскресенье "Десна" не пустила "Александрию" в зону Лиги чемпионов к "Динамо". Матч в Александрии завершился вничью – 1:1.