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"Карпаты" в Киеве добыли победу над "Олимпиком" https://www.segodnya.ua/img/article/11854/61_main.1541274711.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11854/61_tn.1541274711.jpg Новости Марьян Швед записал на свой счет гол и результативную передачу
&quot;Олимпик&quot; - &quot;Карпаты&quot; - 1:2. Фото facebook.com/fckarpaty
"Олимпик" - "Карпаты" - 1:2. Фото facebook.com/fckarpaty

"Карпаты" в Киеве добыли победу над "Олимпиком"

Марьян Швед записал на свой счет гол и результативную передачу

В 14 туре украинской Премьер-лиги "Карпаты" обыграли "Олимпик". Поединок прошел в субботу в Киеве на стадионе "Динамо" им. Лобановского и завершился победой номинальных гостей со счетом 2:1.

Гости открыли счет уже в первой своей атаке: после точной передачи Марьяна Шведа отличился португальский форвард "Карпат" Кристиан Понде, который забил в третьем матче подряд. Во втором тайме уже сам 21-летний хавбек львовян Швед реализовал 11-метровый. На добавленных арбитром минутах гол престижа за "Олимпик" забил полузащитник Евгений Пасич.

Интересно, что статистически матч оказался практически равным. Процент владения мячом – 53 процента у "Олимпика" против 47 у "Карпат", удары по воротам 8:9, угловые 4:5.

После этого матча в активе "Карпат" стало 16 очков и седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины. У "Олимпика" осталось 15 очков (10-е место). В следующем туре "Карпаты" на выезде сыграют с "Зарей" 10 ноября, а "Олимпик" сразится с еще одним клубом из Львова – ФК "Львов".

"Олимпик" – "Карпаты" 1:2 (0:1)
Голы: Понде (5), Швед (73, с пенальти) – Пасич (90+2)

"Олимпик": Махновский; Сондей (Шиндер, 46); Гришко; Цымбалюк; Гай; Вакуленко; Ксенз; Пасич Е.; Политыло; Билоног (Балашов, 60); Максим Тейшейра (Немчанинов, 82)

"Карпаты": Шевченко Н.; Мирошниченко Д.; Ковтун; Лебеденко; Эрбес; Бородай; Клец; Карраскаль (Мякушко, 82); Швед М.; Гуцуляк (Ди Франко, 68); Понде (Федецкий, 89)

Ранее в 14 туре прошло украинское класико. "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" со счетом 2:1, победный гол в добавленные минуты забил Виктор Коваленко.

Также в субботу "Мариуполь" на своем поле минимально обыграл киевский "Арсенал". Единственный гол в концовке встречи забил 19-летний нападающий Владислав Вакула.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Карпаты Львов , Олимпик Донецк, Марьян Швед
 
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