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Вчера, 17:19  Версия для печати  Отправить другу
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Голы и моменты матча "Олимпик" – "Сталь" – 0:2 https://www.segodnya.ua/img/article/11361/99_main.1525616398.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11361/99_tn.1525616398.jpg Фото и видео Обзор поединка представителей второй шестерки чемпионата Украины

Голы и моменты матча "Олимпик" – "Сталь" – 0:2

Обзор поединка представителей второй шестерки чемпионата Украины

Донецкий "Олимпик" потерпел третье порежение подряд в чемпионате Украины. В 30-м туре донецкий клуб в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского уступил каменской "Стали". Забитыми голами отметились Орест Кузык и Дмитрий Копытов, а Владимир Доронин из "Олимпика" в середине второго тайма оставил свою команду в меньшинстве.

"Олимпик" – "Сталь" – 0:2
Голы: Кузик (79), Копытов (90)

"Олимпик": Махарадзе, Сондей (Леонидас, 81), Кулинич, Немчанинов, Доронин, Кисиль (Хомутов, 46), Вакуленко, Вукович, Очигава, Беленький (Цимбалюк, 64), Балашов.

"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Эберт, Климчук, Малакян (Тиаго Ромуло, 62), Якимив, Задерака (Копытов, 70), Месхи, Мысык (Кныш, 82), Кузик.

Предупреждения: Вакуленко (12), Кулинич (29), Малакян (43), Сондей (48), Доронин (58), Якимив (85).

Удаление: Доронин (59).

Напомним, в стартовом матче тура "Динамо" сенсационно не смогло обыграть "Мариуполь", практически похоронив борьбу за золотые медали.

А в центральном матче 30-го тура "Шахтер" обыграл "Зарю" (2:1) благодаря голу Тайсона на последней минуте встречи.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Сталь Алчевск, Олимпик Донецк
 
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