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Обзор матча чемпионата Украины "Мариуполь" – "Ворскла" – 1:1 https://www.segodnya.ua/img/article/11379/47_main.1526239699.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11379/47_tn.1526239699.jpg Фото и видео Голы и моменты матча чемпионата Украины в Мариуполе

Обзор матча чемпионата Украины "Мариуполь" – "Ворскла" – 1:1

Голы и моменты матча чемпионата Украины в Мариуполе

Полтавская "Воорскла" не сумела победить "Мариуполь" в матче 31-го тура и упустила возможность досрочно завоевать бронзовые медали чемпионата Украины. На гол Юрия Коломойца приазовцы ответили точным ударом Игоря Тищенко. В заключительном туре "Ворскла" разыграет третье место в очном поединке с луганской "Зарей".

"Мариуполь" – "Ворскла" – 1:1
Голы: Тищенко (52) – Коломоец (30)

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев (Насонов, 89), Демири, Быков, Тищенко, Чурко (Белый, 75), Дедечко, Тотовицкий, Игнатенко (Дава, 72), Яворский, Борячук.

"Ворскла": Шуст, Даллку, Чижов, Сапай, Кравченко (Гиоргадзе, 90), Чеснаков, Кобахидзе (Одарюк, 90), Шарпар, Ребенок, Коломоец, Кулач (Сергийчук, 74).

Предупреждения: Борячук (20), Чижов (39), Коломоец (59), Сергийчук (80), Кравченко (83).

13 мая донецкий "Шахтер" обыграл "Верес" в Харькове и досрочно стал чемпионом Украины. Победный гол на свой счет записал Марлос, реализовавший пенальти в самом дебюте встречи.

"Шахтер" в 11-й раз становится чемпионом страны и во второй раз подряд. "Горняки" завоевывали золотые медали в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 и 2018 годах. 
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Ворскла Полтава
 
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