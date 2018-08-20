  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 00:31  Версия для печати  Отправить другу
×
Обзор матча "Заря" – "Олимпик" в чемпионате Украины https://www.segodnya.ua/img/article/11640/81_main.1534714296.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11640/81_tn.1534714296.jpg Фото и видео Команды выдали единственную нулевую ничью в пятом туре Премьер-лиги

Обзор матча "Заря" – "Олимпик" в чемпионате Украины

Команды выдали единственную нулевую ничью в пятом туре Премьер-лиги

Заключительный матч пятого тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и донецким "Олимпиком" завершился нулевой ничьей. Команды так и не сумели открыть счет в дерби Донбасса, которое прошло в Запорожье.

Напомним, в прошлый четверг "Заря" сыграла вничью с Брагой и вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы. В ближайший четверг команда Юрия Вернидуба проведет поединок против немецкого "Лейпцига".

"Заря" – "Олимпик" – 0:0

"Заря": Махарадзе, Вернидуб, Гордиенко, Сваток, Тымчик, Леднев (Кочергин, 66), Харатин, Караваев (Арвеладзе, 90), Хомченовский, Чеберко, Рафаэл Ратао (Кабаев, 53).

"Олимпик": Крынский, Вакуленко, Кравченко, Гришко, Зубейко, Пасич, Кольцов, Ксенз, Дегтярев, Балашов (Пасич, 46), Тейшейра (Сондей, 46).

Предупреждения: Гордиенко (23), Харатин (89).

В субботу, 18 августа, в битве лидеров Премьер-лиги "Динамо" минимально обыграло "Александрию". Единственный гол в середине второго тайма забил Виктор Цыганков.

А "Шахтер" обыграл "Львов" на выезде со счетом 2:0. Точными ударами отметились Марлос и Сергей Болбат.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Заря Луганск, Олимпик Донецк
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"