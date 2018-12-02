Перестрелка до перерыва и точка Вакулы: обзор матча "Львов" – "Мариуполь"

Встреча претендентов на место в топ-шестерке Премьер-лиги завершилась вничью

Сегодня в матче чемпионата Украины "Львов" – "Мариуполь" (17 тур) была зафиксирована боевая ничья со счетом 2:2, которая помогла "Мариуполю" набрать 24 очка, обойти "Десну" и подняться на 6-е место в турнирной таблице, а "Львов" (20) остался на 8-м. Оба соперника при этом могут быть недовольны исходом, поскольку хозяева дважды вели в счете, а гости имели шикарнейший момент на 90-й минуте, но Борячук не попал в дальний угол пустых ворот.

После сенсационной победы над "Динамо" 28 октября львовяне не могут выиграть уже в четырех турах чемпионата Украины: поражение от "Ворсклы" и три ничьих – с "Олимпиком", "Шахтером" и теперь "Мариуполем".

Хотя уже к 24-й минуте "Львов" забил два мяча. Сначала Бруно головой замкнул навес Западни, а потом Воронин реализовал пенальти за фол Федорчука на Тейлоре. В промежутке Пихаленок перехитрил диагональным ударом со штрафного Сарнавского – 2:1.

Точку в матче поставил 19-летний Вакула: у "Мариуполя" получилась хорошая атака по правому краю, Борячук продлил передачу дальше в центр, Вакуле оставалось попасть в рамку – 2:2.

"Львов" – "Мариуполь" – 2:2

Голы: Бруно (6), Воронин (24, с пенальти) – Пихаленок (22), Вакула (80).

"Львов": Сарнавский – Адамюк, Борзенко, Парамонов, Воронин – Мартан – Тейлор, Приймак (Араужо, 66), Сабино (Жулио Сезар, 79), Западня – Бруно.

"Мариуполь": Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворский, Тищенко – Федорчук – Чурко (Борячук, 61), Пихаленок, Мишнев, Вакула (Демири, 88) – Зубков (Кирюханцев, 90+1).

С расписанием матчей 17-го тура чемпионата Украины и турнирной таблицей можно познакомиться у нас на сайте.