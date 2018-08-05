"Александрия" выиграла третий матч в чемпионате Украины и возглавила турнирную таблицу

Александрийцы не потеряли еще ни одного очка и опережают "Динамо" по разнице мячей

"Александрия" одержала третью победу подряд в новом сезоне. В матче третьего тура чемпионата Украины александрийцы на выезде обыграли черниговскую "Десну". Победу команде Владимира Шарана принесли точные удары Евгения Банады и Валерия Бондаренко. "Александрия" и "Динамо" – единственные команды, не потерявшие в стартовавшем чемпионате Украины очков.

Более того, "Александрия" опережает киевлян в турнирной таблице по разнице голов. Александрийцы, как и динамовцы, не пропустили ни одного мяч, но забили на два больше.

"Десна" – "Александрия" – 0:2

Голы: Банада (6), Бондаренко (53)

"Десна": Литовка, Люлька (Старенький, 71), Гитченко, Братков, Фаворов, Коберидзе (Фаворов, 57), Огиря, Мостовой, Волков (Ковпак, 68), Филиппов, Хлебас.

"Александрия": Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Запорожан, Цуриков, Грицук, Полярус (Протасов, 68), Банада (Довгий, 46), Ситало, Пономарь (Задерака, 54).

Предупреждения: Мостовой (41), Люлька (48), Полярус (61), Огиря (76), Хлебас (85), Старенький (90)

Напомним, что в третьем туре состоялись уже три матча. В центральном поединке "Динамо" обыграло "Шахтер" (1:0) благодаря голу Беньямина Вербича.

"Ворскла" минимально обыграла "Львов" (1:0). Победный мяч на свой счет записал бразильский новичок полтавчан Николас Карека.

А "Заря" дома не смогла обыграть "Черноморец" (1:1). На гол Рафаэля одесситы ответили точным ударом Савченко.