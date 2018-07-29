  • Александрия
  • Арсенал
  • Ворскла
  • Десна
  • Динамо
  • Заря
  • Карпаты
  • Львов
  • Мариуполь
  • Олимпик
  • Черноморец
  • Шахтер
Сегодня, 23:00  Версия для печати  Отправить другу
×
Обзор матча "Карпаты" – "Черноморец" – 1:0 https://www.segodnya.ua/img/article/11584/84_main.1532894432.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11584/84_tn.1532894432.jpg Новости Львовяне победили "моряков" благодаря голу Марьяна Шведа
Поздравления от тренера. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Поздравления от тренера. Фото ФК "Карпаты"

Обзор матча "Карпаты" – "Черноморец" – 1:0

Львовяне победили "моряков" благодаря голу Марьяна Шведа

29 июля во Львове прошел матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Местные "Карпаты" минимально обыграли одесский "Черноморец" – 1:0. Победный гол на счету Марьяна Шведа.

Видео ключевых моментов матча "Карпаты" – "Черноморец":

Незасчитанный гол Мякушко

Гол Шведа

Перекладина после удара Мякушко

Невероятное спасение от Федецкого


"Карпаты" – "Черноморец" – 1:0

Гол: Швед (16)

"Карпаты": Кучинский, Вербный, Мирошниченко, Мегремич, Лебеденко, Федецкий, Ди Франко (Родриго Варгас, 63), Мякушко, Голодюк (Эрбес, 53, Бородай, 87), Карраскаль, Швед.

"Черноморец": Литовченко, Грачев, Трубочкин, Смирнов, Рыжук, Романюк, Савченко, (Бабенко, 46), Леонов (Карноза, 53), Татарков (Штогрин, 81), Диденко, Чорний.

Предупреждения: Кучинский (90+4) – Савченко (36), Бабенко (51).

Напомним, что вчера "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.

А сегодня "Шахтер" разгромил "Арсенал" в чемпионате Украины, в ворота "канониров" в еще первом тайме влетело три мяча.
×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: чемпионат Украины, Карпаты Львов , Черноморец Одесса
 
Использование материалов и новостей Сегодня разрешается при условии ссылки на Сегодня.ua. Для новостных и интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на цитируемую статью или новость.
Материалы, отмеченные знаками "реклама", "PR", "Финансовый вопрос", "Новости компаний", "Официально", "Новости регионов", "Актуально", "Точка зрения", "Прямым текстом" публикуются на правах рекламы. Все материалы, которые размещены на сайте Сегодня.ua со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как по письменному разрешению агентств "Интерфакс-Украина" или "Украинские новости"
t
© 2018 ЧАО "Сегодня Мультимедиа"