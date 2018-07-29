Обзор матча "Карпаты" – "Черноморец" – 1:0

Львовяне победили "моряков" благодаря голу Марьяна Шведа

29 июля во Львове прошел матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Местные "Карпаты" минимально обыграли одесский "Черноморец" – 1:0. Победный гол на счету Марьяна Шведа.

Видео ключевых моментов матча "Карпаты" – "Черноморец":

Незасчитанный гол Мякушко

Гол Шведа

Перекладина после удара Мякушко

Невероятное спасение от Федецкого





"Карпаты" – "Черноморец" – 1:0

Гол: Швед (16)

"Карпаты": Кучинский, Вербный, Мирошниченко, Мегремич, Лебеденко, Федецкий, Ди Франко (Родриго Варгас, 63), Мякушко, Голодюк (Эрбес, 53, Бородай, 87), Карраскаль, Швед.

"Черноморец": Литовченко, Грачев, Трубочкин, Смирнов, Рыжук, Романюк, Савченко, (Бабенко, 46), Леонов (Карноза, 53), Татарков (Штогрин, 81), Диденко, Чорний.

Предупреждения: Кучинский (90+4) – Савченко (36), Бабенко (51).

Напомним, что вчера "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.

А сегодня "Шахтер" разгромил "Арсенал" в чемпионате Украины, в ворота "канониров" в еще первом тайме влетело три мяча.