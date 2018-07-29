Швед принес победу "Карпатам" над "Черноморцем"

Львовский клуб добыл первую победу в сезоне

Сегодня во Львове состоялся матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Встречались прошлогодние аутсайдеры – "Карпаты" и "Черноморец".

Львовянам удалось быстро открыть счет. На 16-й минуте встречи Мякушко отдал в центр на Шведа, который отправил мяч в сетку.

В концовке тайма Ди Франко мог удвоить счет, но с хорошей позиции пробил в Диденко.

После перерыва снова был отличный шанс у "Карпат", но удар Мякушко пришелся в каркас ворот.

В итоге, первая победа в сезоне у "Карпат" и первое поражение "Черноморца".

"Карпаты" – "Черноморец" – 1:0

Гол: Швед (16)

Напомним, что вчера "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.

А сегодня в Харькове чемпион страны "Шахтер" встретится с дебютантом Премьер-лиги киевским "Арсеналом". Где смотреть матч чемпионата Украины "Шахтер" – "Арсенал". Накануне встречи "канониры" сходили в храм.