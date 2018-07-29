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Сегодня, 19:02  Версия для печати  Отправить другу
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Швед принес победу "Карпатам" над "Черноморцем" https://www.segodnya.ua/img/article/11584/62_main.1532880132.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11584/62_tn.1532880132.jpg Новости Львовский клуб добыл первую победу в сезоне
Обыграли &quot;моряков&quot;. Фото ФК &quot;Карпаты&quot;
Обыграли "моряков". Фото ФК "Карпаты"

Швед принес победу "Карпатам" над "Черноморцем"

Львовский клуб добыл первую победу в сезоне

Сегодня во Львове состоялся матч второго тура чемпионата Украины по футболу. Встречались прошлогодние аутсайдеры – "Карпаты" и "Черноморец".

Львовянам удалось быстро открыть счет. На 16-й минуте встречи Мякушко отдал в центр на Шведа, который отправил мяч в сетку.

В концовке тайма Ди Франко мог удвоить счет, но с хорошей позиции пробил в Диденко.

После перерыва снова был отличный шанс у "Карпат", но удар Мякушко пришелся в каркас ворот.

В итоге, первая победа в сезоне у "Карпат" и первое поражение "Черноморца".

"Карпаты" – "Черноморец" – 1:0
Гол: Швед (16)

Напомним, что вчера "Динамо" лишь на последних минутах сумело вырвать победу в матче со "Львовом" – 1:0. Победный гол забил Назарий Русин.

А сегодня в Харькове чемпион страны "Шахтер" встретится с дебютантом Премьер-лиги киевским "Арсеналом". Где смотреть матч чемпионата Украины "Шахтер" – "Арсенал". Накануне встречи "канониры" сходили в храм.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: футбол, чемпионат Украины, Карпаты Львов , Черноморец Одесса
 
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