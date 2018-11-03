Гол плюс пас от Марьяна Шведа: как "Карпаты" обыграли "Олимпик"

Обзор матча "Олимпик" – "Карпаты" в 14 туре чемпионата Украины

В 14 туре украинской Премьер-лиги "Карпаты" на выезде обыграли "Олимпик". Поединок прошел в Киеве и завершился со счетом 2:1. Уже на пятой минуте гости открыли счет благодаря точному удару португальца Кристиана Понде после передачи от Марьяна Шведа. В середине второго тайма уже сам Швед забил, реализовав пенальти. На добавленных ко второму тайму минутах номинальные хозяева забили гол престижа: отличился Евгений Пасич.

Обзор матча "Олимпик" – "Карпаты" 1:2

"Олимпик" – "Карпаты" 1:2 (0:1)

Голы: Пасич (90+2) – Понде (5), Швед (73, с пенальти)

"Олимпик": Махновский; Сондей (Шиндер, 46); Гришко; Цымбалюк; Гай; Вакуленко; Ксенз; Пасич Е.; Политыло; Билоног (Балашов, 60); Максим Тейшейра (Немчанинов, 82)

"Карпаты": Шевченко Н.; Мирошниченко Д.; Ковтун; Лебеденко; Эрбес; Бородай; Клец; Карраскаль (Мякушко, 82); Швед М.; Гуцуляк (Ди Франко, 68); Понде (Федецкий, 89)

Ранее в 14 туре прошло украинское класико. "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" со счетом 2:1, победный гол в добавленные минуты забил Виктор Коваленко.

Также в субботу "Мариуполь" на своем поле минимально обыграл киевский "Арсенал". Единственный гол в концовке встречи забил 19-летний нападающий Владислав Вакула.