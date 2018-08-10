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И в чемпионате Украины забивают красивые голы: обзор матча "Олимпик" – "Львов" https://www.segodnya.ua/img/article/11620/47_main.1533927033.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11620/47_tn.1533927033.jpg Фото и видео Голы и лучшие моменты матча 4 тура Премьер-лиги в Киеве

И в чемпионате Украины забивают красивые голы: обзор матча "Олимпик" – "Львов"

Голы и лучшие моменты матча 4 тура Премьер-лиги в Киеве

Донецкий "Олимпик" сыграл вничью с ФК "Львов" в матче четвертого тура чемпионата Украины. Хозяева поля сумели отыграться только за четыре минуты до финального свистка. До этого "Львов" лишился в меньшинстве из-за удаления Владислава Приймака, а затем открыли счет усилиями Владимира Адамюка.

Напомним, что матч "Олимпик" – "Львов" начался с минуты молчания. Футболисты почтили память погибшего в ДТП болельщика донецкого клуба.

"Олимпик" – "Львов" – 1:1
Голы: Пасич (86) – Адамюк (68)

"Олимпик": Крынский, Вакуленко, Кравченко, Гришко, Зубейко, Кольцов (Тейшейра, 46), Сондей, Пасич, Ксенз (Пасич, 72), Дегтярев, Балашов (Трояновский, 66).

"Львов": Бандура, Приймак, Воронин, Тейлор, Западня, Аугусто Бруно (Рафаэл Сабино, 46), Каленчук, Адамюк, Волошинович, Парамонов, Бруно Дуарте (Панамби, 64).

Предупреждения: Приймак (31), Гришко (61), Зубейко (77), Трояновский (82).

Удаление: Приймак (39).

Подиумное дерби и шанс для Шарана: анонс четвертого тура чемпионата Украины. Поединок "Мариуполь" – "Динамо" не будет проведет вовремя из-за еврокубков.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, футбол, чемпионат Украины, Олимпик Донецк, ФК Львов
 
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