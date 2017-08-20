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Вчера, 19:58  Версия для печати  Отправить другу
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Обзор матча "Карпаты" – "Александрия" – 0:0 http://www.segodnya.ua/img/article/10488/21_main.1503248304.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10488/21_tn.1503248304.jpg Фото и видео Хозяева чаще били по воротам (7:3, в створ 4:1) и больше контролировали мяч (52% против 48%), но забить гол не смогли

Обзор матча "Карпаты" – "Александрия" – 0:0

Хозяева чаще били по воротам (7:3, в створ 4:1) и больше контролировали мяч (52% против 48%), но забить гол не смогли

В матче шестого тура украинской Премьер-лиги "Карпаты" и "Александрия" сыграли вничью. Поединок прошел в воскресенье на стадионе "Украина" во Львове и завершился со счетом 0:0.

"Карпаты" – "Александрия" – 0:0 (0:0)
Желтые карточки: Лобай (27), Пидкивка (29), Голодюк (31), Чачуа (63), Лебеденко (70) – Банада (29)

Ранее в шестом туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Олимпик" (2:0), "Черноморец" минимально уступил "Вересу" (0:1), а "Зирка" на своем поле обыграла "Зарю" (2:1), которой скоро стартовать в групповом этапе Лиги Европы.
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Источник: Сегодня|Спорт
Тэги: видео, видео голов, чемпионат Украины, Карпаты Львов , ФК Александрия

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