Обзор матча "Карпаты" – "Александрия" – 0:0 http://www.segodnya.ua/img/article/10488/21_main.1503248304.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10488/21_tn.1503248304.jpg 2017-08-20T19:58:21+03:00 Фото и видео Хозяева чаще били по воротам (7:3, в створ 4:1) и больше контролировали мяч (52% против 48%), но забить гол не смогли

Обзор матча "Карпаты" – "Александрия" – 0:0

Хозяева чаще били по воротам (7:3, в створ 4:1) и больше контролировали мяч (52% против 48%), но забить гол не смогли

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