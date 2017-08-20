Обзор матча "Карпаты" – "Александрия" – 0:0

|Вчера, 19:58
|
Хозяева чаще били по воротам (7:3, в створ 4:1) и больше контролировали мяч (52% против 48%), но забить гол не смогли
В матче шестого тура украинской Премьер-лиги "Карпаты" и "Александрия" сыграли вничью. Поединок прошел в воскресенье на стадионе "Украина" во Львове и завершился со счетом 0:0.
"Карпаты" – "Александрия" – 0:0 (0:0)
Желтые карточки: Лобай (27), Пидкивка (29), Голодюк (31), Чачуа (63), Лебеденко (70) – Банада (29)
Ранее в шестом туре чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Олимпик" (2:0), "Черноморец" минимально уступил "Вересу" (0:1), а "Зирка" на своем поле обыграла "Зарю" (2:1), которой скоро стартовать в групповом этапе Лиги Европы.
Добавить комментарий: